Keniano correrá por Panamá

Tras conseguir la nacionalidad la semana pasada el maratonista keniano Joel Kiptanui Lagat, ahora espera cumplir uno de sus anhelos y es representar a Panamá en el próximo mundial de atletismo y buscar la marca para estar en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

"Desde el 2020 estaba esperando este momento y prometo entrenar fuerte para conseguir ese objetivo de representar a este hermoso país que me acogió con mucho cariño.

Joel Kiptanui Lagat, reside en Bugaba y vivió varios años en Volcán, Chiriquí, donde entrenaba en la altura para las carreras y maratones que se realizaban en el país.

Lagat, atleta élite, nació en la Provincia de Rift Valley ciudad de Eldoret conocida famosamente como ciudad de campeones, en dicho lugar han salido muchos atletas campeones olímpicos entre ellos el famoso maratonista Eliud Kipchoge, quién recientemente ganó la maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Han transcurrido 8 años de mi llegada a este hermoso país que me ha recibido con los brazos abiertos gracias a Dios , con personas maravillosas de corazones sinceros que me han brindado su amistad y apoyo en todo momento", dijo el deportista de 33 años de edad.

"Llegué a Panamá para competir en la Maratón Internacional de Panamá en noviembre 2013, en dicha competencia quedé segundo en mi categoría en la distancia de los 21 kilómetros. A partir de esa fecha empecé a conocer a personas amantes del running, a conocer un poco más el país y seguir participando de las competencias realizadas en diferentes lugares", dijo Kiptanui Lagat.

Al transcurrir de los años fui acumulando kilómetros dentro de el país que me permitieron demostrar mi destreza, disciplina y sacrificio que me ayudaron a colocarme en las primeras posiciones de cada una de esas competencias".

En el 2015 decidió trasladarse a la provincia de Chiriquí, específicamente al distrito de Tierras Altas, donde empezó un programa exigente de entrenamiento donde el clima le favorecía. "Desde allá viajaba cada fin de semana a la capital o a provincias para participar en diferentes carreras", precisó.

Kiptanui Lagat recuerda con emoción una de las carreras realizada por Copa Airline quedando en el primer lugar en las tres carreras realizadas por ellos en la pista del Aeropuerto Internacional de Tocumen me apodaron como "EL Avión" Keniano. sostuvo.

"Actualmente sigo con el récord de los 50 kilómetros del Trail Running en el Valle de Antón con la marca de 5 horas, en el 2019" asegura el africano.

Después salió de Panamá a entrenar por tres meses, regresó para participar en la Maratón Internacional de Panamá donde logró la tercera posición absoluta. También participó en el 2020 de manera Virtual en la misma maratón donde fue el ganador.

"En estos dos años 2020 y lo que va del año 2021, ha sido difícil para mí al igual que para el resto de los atletas nacionales e internacionales ya que por la pandemia que se vive a nivel mundial, no he podido participar de carreras".

No he dejado de entrenar sigo mis entrenamientos, sigo fijándome metas que con la ayuda de Dios podré cumplirlas, y una de ellas es poder representar a Panamá internacionalmente como atleta élite", dijo el keniano.

"El otro año hay competencias internacionales como el Campeonato Mundial de Atletismo, donde primero Dios quiero participar representando a este hermoso país que me ha dado mucho más de lo que imaginaba entre eso a mi querida esposa y amigos que no me han dejado solo y me han brindado su apoyo incondicional Dios les bendiga" finalizó diciendo.