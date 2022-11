Kevin De Bruyne sobre el juego ante Canadá: 'Tenemos que hacerlo mejor, incluido yo

El belga Kevin de Bruyne reconoció que a pesar de la victoria por 1-0 frente a Canadá en su primer partido en Qatar 2022, han de “hacerlo mejor”, incluido él mismo, “para seguir sacando resultados positivos en el futuro”.



“Conseguimos los puntos, que es lo que cuenta, pero tenemos que ser realistas. Tenemos que hacerlo mejor. Incluido yo mismo”, dijo en zona mixta tras el encuentro.



“No supimos construir las jugadas. Pero sabemos lo que tenemos que cambiar. Nos faltó precisión, incluso por mi parte, pero hubo un espíritu de lucha por parte de todos; que es lo mínimo que se puede pedir”, continuó.



Un de Bruyne que fue protagonista al no celebrar el gol de Batshuayi que les dio la victoria y discutir mientras con su compañero Alderweireld, una circunstancia que explicó.



“Creo que había espacio para jugar más al fútbol y estábamos buscando demasiado el balón largo, al espacio. De eso se trató”, desveló.



El centrocampista fue nombrado mejor jugador del partido, pero en la rueda de prensa se mostró sincero al asegurar que no cree que se lo haya merecido.

“No me parece haber jugado tan buen partido. No sé por qué me he llevado este trofeo. Quizá por mi nombre y reputación”, dijo.

Por su parte el español Roberto Martínez volvió a situar su nombre este jueves en la lista histórica de Bélgica al convertirse en el técnico con más victorias de la selección en los mundiales, tras la séptima lograda frente a Canadá (1-0), superando así al belga Guy Thys.



Thys, fallecido en agosto de 2003, lideró a Bélgica a un subcampeonato en la Eurocopa de 1980 y un cuarto puesto en el Mundial de 1986, techo de cristal que rompió el español en el pasado Mundial de Rusia de 2018, finalizándolo en tercera posición.

Entre dicho torneo y el de Qatar 2022 recién comenzado, Roberto Martínez suma siete victorias y una única derrota, en semifinales de Rusia 2018 frente a Francia, a la postre campeona.

Además, Bélgica encadena ocho partidos consecutivos ganando en fase de grupos de un Mundial, desde el último encuentro del Mundial de Corea y Japón 2002 hasta sumar seis entre Brasil 2014 y Rusia 2018 más el de Polonia de este jueves en Qatar 2022.



Una cifra que, según apunta MisterChip, solo ha logrado Brasil en dos ocasiones (1986-1994) y (2002-2010). Los de Roberto Martínez tendrán la oportunidad de superarlo el próximo domingo frente a Marruecos (16:00 hora local, -3 GMT). EFE