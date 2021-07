Kolts y Brader Raiders pelean por su cupo a semifinales en el Flag Football Varsity Kiwanis

Las chicas Kiwanis Kolts y Brader Raiders lograron sendas victorias en la cuarta fecha, categoría Varsity de la Liga Flag Football organizada por el Club Kiwanis de Panamá para emparejar dominio en cada uno de los equipos que buscan clasificación a semifinales.

La representación amarillo y negro sorprendió con jugadas de laboratorio, ensayadas en sesiones de practica para quitar invicto a AIP Fighting Owls por marcador final de 12 a 0, gracias al talento demostrado por Andrea Castillo y Alejandra Sucre, asiduas visitantes al End Zone.



En tanto, Claudia Medina pudo evadir doble coberturas para implementar corridas cortas y pases completos, que pudo hacer efectivo en la victoria 6 a 0 de Brader Raiders sobre La Salle Spartans. Cabe destacar que Victoria Arjona logró una intersección vital, que evito desarrollar el mejor momento ofensivo de las espartanas para retornar a la anotación.



Mientras que Balboa Dragons y Black Tigers quedaron empatados, en un partido caracterizado por buena defensa aplicada mediante respectivas estrategias de juego entre ambos equipos, considerados por entendidos fuertes candidatos a clasificar.



En la próxima jornada, en la división varsity, enfrentan AIP Fighting Owls vs. Brader Raiders; Kiwanis Kolts vs. Las Esclavas Brave Hearts; Colegio Real de Panamá Lions vs. Balboa Dragons y Black Tigers vs. La Salle Spartans.



Liga Juvenil Flag Football

En los resultados destacamos victoria ajustada de Black Tigers sobre Balboa Dragons (7/6), Colegio Real de Panamá Lions igualó con El Colegio de Panamá Mighty Eagles (0/0).

En otros resutados, Brader Raiders superó a La Salle Spartans (6/0), mientras que Daniela Hincapié y Natalie Probst contribuyeron al triunfo de las AIP Fighting Owls sobre Kiwanis Kolts (12/0).