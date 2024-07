¿Kylian Mbappé contra Cristiano?

Bernardo Silva, futbolista de Portugal, aseguró este jueves que el encuentro de cuartos de final de la Eurocopa que disputará su selección frente a Francia no es un duelo entre Mbappé y Cristiano, sino de un partido entre dos candidatas a alcanzar las semifinales del torneo.

La previa del choque entre Portugal y Francia ha estado marcada por el enfrentamiento entre Cristiano y Mbappé.

Silva, halagó al jugador luso, de quien destacó "su grandeza". Bernardo quiso huir de comparaciones y centrarse en el partido que jugarán ambos equipos.

"No lo veo (que el partido sea un duelo entre Cristiano y Mbappé). Lo veo como es. No se trata de un Mbappé contra Cristiano, es un Portugal contra Francia. Pero son dos jugadores increíbles en diferentes etapas de cu carrera. Mbappé está a la mitad de su carrera y Cristiano es uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte. Pero no se trata de ellos, se trata de Francia y de Portugal", insistió.