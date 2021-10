Kylian Mbappé, su futuro no es una prioridad

El delantero francés Kylian Mbappé asegura que pensar en su futuro "no es algo prioritario" y reconoce que "aún está lejos" de una hipotética renovación con el París Saint-Germain (PSG), después de haber pedido su salida este verano.

En la larga entrevista a L'Equipe, el delantero también da sus primeras impresiones sobre Leo Messi y habla del incidente con Neymar, con el que tuvo un roce en un reciente partido liguero.

"Hoy en día, mi futuro no es mi prioridad. Ya he gastado mucha energía este verano y ha sido agotador", se confiesa en una entrevista en L'Equipe Mbappé, la segunda que sale a la luz esta semana después de los extractos de la radio RMC Sports, en la que ya confirmaba su deseo de dejar el PSG rumbo al Real Madrid.

El jugador reconoce que está "lejos" seguir en el PSG (su contrato acaba en junio de 2022) después de haber pedido salir del club parisino, aunque deja caer que las tornas pueden cambiar. "La verdad de ayer no es la de hoy ni la de mañana", dice.

Mbappé confirma que el club al que quería irse era el Real Madrid, quien realizó varias ofertas por el delantero, pero aclara que nunca quiso "echar un pulso" a la dirección del PSG.

"No quería ser ingrato, quería mostrar gratitud con un club que me recibió con 18 años", dijo.

"Seguí jugando todo agosto, jugando bien, no me incomodaba (jugar), estoy en un gran equipo y un lugar donde he sido feliz estos cuatro años", agrega.

Reconoce, no obstante, que se sintió "un poco decepcionado" porque su "ambición" era la de irse, aunque rápidamente pasó a "otra cosa".