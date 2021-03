LeBron James se lesiona y su baja con los Lakers es indefinida

El jugador estelar de los Lakers de Los Ángeles LeBron James sufrió un esguince de tobillo y estará fuera de los campos de forma indefinida, según anunció su equipo este sábado.

James intentaba asegurar una pelota suelta, y luchó con el alero de los Hawks, Solomon Hill, que cayó sobre su tobillo derecho y la estrella de los Lakers, de inmediato, se quedó tendido en el suelo mientras se retorcía con gestos de dolor.

Aunque se recuperó y continuó durante unos minutos más en el campo para anotar un triple, luego se fue.



James salió del partido, que los Lakers perdieron por 99-94 ante los Hawks de Atlanta, en la primera mitad del encuentro.

LeBron derribó una silla por la frustración cuando se dirigía al vestuario y, después del partido, se le practicaron radiografías y una resonancia magnética en el tobillo derecho.



En cuanto a su actuación antes de la lesión, en la primera posesión de los Lakers fuera del tiempo muerto conectó un triple, elevando su línea de estadísticas a 10 puntos en tiros de 3 de 6, manteniendo intacta su racha de 1.036 juegos consecutivos -incluido el sábado-, anotando 10 puntos o más.

Los Lakers pidieron otro tiempo muerto poco después y James se retiró del juego definitivamente cuando quedaban 10 minutos en el segundo cuarto, con los Lakers perdiendo 34-30.

El próximo partido de los Lakers es el domingo, cuando se enfrentaran en la vuelta a los Suns de Phoenix.

Nothing angers and saddens me more than not being available to and for my teammates! I’m hurt inside and out right now. . The road back from recovery begins now. Back soon like I never left. #ThekidfromAKRON— LeBron James (@KingJames) March 21, 2021