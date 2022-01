Leganés, donde juega el panameño Yoel Bárcenas, quiere sorprender al Real Sociedad

El Leganés donde milita el panameño Édgar Yoel Bárcenas buscará dar la sorpresa en la Copa del Rey y apear del torneo a la Real Sociedad en una eliminatoria a partido único entre dos equipos que hace no demasiado estaban viéndose las caras en la máxima categoría del fútbol español.

Versión impresa

Fueron ocho ocasiones con un balance muy equilibrado de dos victorias para los madrileños, tres empates y dos triunfos del actual conjunto que dirige Imanol Alguacil. Ahora bien solo en una de sus visitas a Butarque, la primera, lograron salir victoriosos los vascos.

Al margen de la importancia de lo que hay en juego, la cita será también especial por los reencuentros. Así Diego Rico y Zaldua están en disposición de volver a la que fue su casa mientras que en el otro bando Jon Bautista jugaría contra el equipo al que en realidad pertenece y Rubén Pardo y Asier Riesgo ante sus ex compañeros.

Todo ello dependerá de la decisión de sus técnicos. Lo particular es que si el cuadro visitante apuesta por alinear a algún futbolista del filial podría darse el caso de que los elegidos jugasen en una misma semana contra el mismo rival, con la misma camiseta, pero con plantillas diferentes. El motivo es que la Real Sociedad B será el próximo escollo liguero de los leganenses.

Particularidades aparte, y al margen de lo singular del calendario, el cuadro de Mehdi Nafti llega ilusionado con el choque aunque es cierto que podrían contar con minutos algunos de los menos habituales.

Lo que sí es seguro es que se lo perderán Fede Vico, Rodrigo Tarín y Bruno González. Además hay un par de dudas con algunos futbolistas que han vuelto tras superar el coronavirus, aunque el entrenador no ha querido dar detalles al respecto.

Rafael Alcántara "Rafinha" podría hacer este miércoles su debut con la Real Sociedad en el partido de Copa ante el Leganés, partido en el que vuelve Mikel Oyarzabal tras cumplir sanción y que estará condicionado por los casos de coronavirus en el equipo guipuzcoano.

Los donostiarras son favoritos ante un rival contra el que, casualmente, jugará también el fin de semana su filial de Segunda, por lo que jugadores como Djouahra o Turrientes podrían disputar ambos encuentros si Imanol Alguacil da descanso a sus titulares.

VEA TAMBIÉN: LPF tiene el reto de lograr un acuerdo sobre el convencio colectivo para los jugadores

La Copa, que tanta alegría trajo el pasado año con la consecución de un título 34 años después, también está dando un respiro en la sucesión de malos resultados de los guipuzcoanos en liga y así han obtenido sendos triunfos solventes contra Panadería Pulido y Zamora en este torneo.

La liga hay que mirarla de reojo tras la caída en la clasificación hasta la séptima plaza y podría ser la oportunidad para los jugadores que no fueron titulares en el empate contra el Alavés, como Joseba Zaldua, Jon Guridi, Alexander Sorloth, Martin Zubimendi e incluso el australiano Matew Ryan en portería, siempre y cuando no estén afectados por la covid-19, ya que el club no informa de la identidad de los positivos que tiene y Alguacil se reserva la cnvocatoria.