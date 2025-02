Lema resalta la versatilidad que le da el panameño 'Coco' Carrasquilla a los Pumas

El argentino Gustavo Lema, entrenador de los Pumas UNAM del fútbol mexicano, resaltó este miércoles la versatilidad que el centrocampista panameño Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla le da a su equipo.



“Coco nos da variantes en el mediocampo. Puede jugar como doble contención, ahí nos aporta salida como lo hace con su selección, también como interior o por los extremos. Puede jugar en todos lados en el centro del campo y me da herramientas para tener variantes”, explicó en la rueda de prensa previa al duelo en el que los felinos recibirán este jueves al Cavalry canadiense en la Copa de Campeones de la Concacaf.



Carrasquilla, de 26 años, fichó por los Pumas en enero pasado y suma cuatro partidos con el cuadro de Lema, tres como titular, en los que aún no ha podido marcar goles ni dar asistencias.



A pesar de que no ha influido en el marcador, el ‘Coco’ ya se ganó un lugar como titular en el primer equipo felino y apuntar a ser uno de los jugadores clave a los que Lema recurrirá este jueves para intentar remontar su serie de los dieciseisavos de final ante el Cavalry, en la que van abajo 2-1.



“El Cavalry es un equipo con mucha fortaleza física, con transiciones veloces e intensas. Es un equipo con el que hay que tener mucho cuidado, llegan mucho al área, no solo sus delanteros, sino sus volantes y extremos. Es un equipo que tiene muchas virtudes, peligroso, al que no se le puede subestimar”, añadió Lema.



Los Pumas van abajo en el enfrentamiento porque cayeron 2-1 en Canadá el partido de ida de esta serie de la Copa de Campeones de la Concacaf.



Para Lema, disputar el duelo en un clima de frío extremo jugó en contra de su equipo, que ha ganado este torneo tres veces, la última en 1989.



“Ahora las condiciones serán distintas, estamos en nuestra casa, con otro tipo de clima. No nos pasa por la cabeza ser eliminados, preferimos enfocarnos en hacer nuestro trabajo para dar nuestra mejor versión este jueves. Tenemos las herramientas para remontar”, sentenció Lema.



El equipo que avanzará a los octavos de final será el que más goles sume después de los dos encuentros. En caso de empate, clasificará a la ronda de los 16 mejores el que más dianas haya anotado como visitante. Si están parejos en ese rubro, habrá tiempo extra, o, en caso extremo, una serie de penaltis.



El vencedor de la serie Pumas UNAM-Calvary retará en octavos de finales al Alajuelense costarricense.