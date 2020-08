Leo Messi estará disponible para partido ante el Bayern Múnich

No existe preocupación en el seno del Barcelona por el estado físico de Leo Messi, que sufrió una fuerte contusión por parte de Kalidou Koulibaly, central del Nápoles, y después de ser examinado este domingo en la Ciudad Deportiva todo apunta a que estará disponible para los cuartos de final de la Champions ante el Bayern de Múnich en Lisboa.

Messi recibió un fuerte golpe de Koulibaly en el tobillo izquierdo, en una jugada que significó el penalti que generó el 3-0 de los azulgrana ante el Nápoles.

El equipo azulgrana se entrenó este domingo en una sesión de recuperación y no volverá a entrenarse hasta el próximo martes. El jueves 13 de agosto, por la mañana, es el día que el equipo viajará a Lisboa.

Los azulgrana se instalarán cerca de la plaza del Marqués de Pombal, a pocos kilómetros de distancia tanto del estadio Da Luz (escenario del partido ante el Bayern) como del estadio José Alvalade, donde jugaría una hipotética semifinal.

Cada uno de los ocho equipos que participaran en la fase final de la Champions quedarán instalados en un hotel diferente. Los barcelonistas se entrenarán el mismo jueves en el estadio Da Luz.

Que el juego del Barcelona no es el que era no es una percepción, sino una realidad. Aquel 'jogo bonito' con el que sorprendió al mundo del fútbol se ha transformado en un ir tirando partido a partido, ahora con la Champions, clasificado para los cuartos de final frente al Bayern de Múnich.

En positivo

- Leo Messi llega al momento culminante del curso en buena forma. Ante el Nápoles anotó un gol, forzó un penalti y le anularon otro.

- Frenkie de Jong fue otro de los destacados. Después de una lesión que le dejó k.o. en la recta final de LaLiga, el holandés ha vuelto y se pareció al rutilante jugador que fue en el Ajax de Amsterdam.

VEA TAMBIÉN: Rosario Vargas de nuevo a la cancha con Valencia B

- Clement Lenglet lució especialmente en el eje defensivo. Recuperado de un problema físico, fue el mejor en defensa y un gol suyo abrió el camino de la clasificación.

- A falta de buen juego, resultados. El Barça se ha apuntado al pragmatismo. Hace tiempo que no juega bien, ante el Nápoles solventó una papeleta y lo hizo por la vía rápida. En media hora tenía el trabajo hecho.

En negativo

- Por una vez en mucho tiempo, un equipo (el Nápoles) le discutió la posesión del balón y acabó con más que los azulgrana, aunque el partido se jugara en Barcelona.

- Sin control. Quique Setién no sintió rubor en admitir que "está bien" que su equipo juegue a defender ante un gran Nápoles: "No somos tan buenos como para dominar los partidos".

This is for all Culers around the world pic.twitter.com/D3RgOUQem6— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 9, 2020