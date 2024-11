Leo Messi no tiene todavía un plan para su futuro a largo plazo

Lionel Messi, delantero del Inter Miami, afirmó que en este momento vive "el día a día sin pensar más allá" y que irá viendo cómo se siente antes de tomar la decisión sobre su presencia en el Mundial de 2026, consciente de que "en el fútbol pasan muchísimas cosas".

"No sé, la verdad que me lo preguntaron un montón de veces sobre todo en Argentina. Espero terminar muy bien este año, tener una buena pretemporada, la cual no la tuve el año pasado con todo los viajes que tuvimos. A partir de ahí, ir viendo cómo me siento", dijo Messi en una entrevista concedida al portal '433' y publicada este jueves.

"Sé que estamos cerquita, al mismo tiempo es mucho tiempo y en el fútbol pasan muchísimas cosas. No pienso, simplemente vivir el día a día sin pensar más allá", añadió.

Messi, que anotó 20 goles y dio 16 asistencias en la temporada regular del Inter Miami en la MLS, cumplió 37 años el pasado junio.

El argentino destacó que vive un gran momento en Miami y que no tiene todavía un plan para su futuro a largo plazo, aunque excluyó que decida ser entrenador.

"Sé que entrenador creo que no me gustaría ser. Pero tampoco tengo claro qué es lo que pueda ser. Valoro muchísimo más lo que vivo en el día a día. Solo pienso en entrenar, jugar y pasarlo bien", dijo.

Consideró que su adaptación a la MLS, a la que llegó en junio de 2023 tras su paso por el París Saint Germain, ha sido muy cómoda.

"Estaba cambiando un poco mi estilo de juego, también por mi situación, por mi edad. Me estaba adaptando un poco a todo. Empecé a reinventarme y a adaptarme a la liga, porque para mí era nuevo. Me sentí muy cómodo desde el principio", afirmó.

"Para construir un club tienes que ganar títulos y ser competitivo. El club venía de un año complicado en la MLS. Poco después de mi llegada ganamos la Leagues Cup, el primer título del club. Fue algo especial para todos nosotros. Y ahora estamos ilusionados para poder competir en 'playoffs' y esperemos que podamos ganar la MLS Cup y ganar otro título", añadió.

En la entrevista, Messi también habló de sus pasiones extra futbolísticas.

"Me gusta el pádel, el basket, el tenis, pero para practicar me gusta el pádel", afirmó el argentino, que se reencontró en Miami con el uruguayo Luis Suárez y los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets.

Destacó además que se siente un "agradecido" por lo que pudo conseguir en su carrera y definió la victoria del Mundial de 2022 como "el mayor sueño" que tenía.