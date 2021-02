Leonardo Bernal, el prospecto con mejor bono, apunta alto: 'No quiero llegar solo hasta aquí'

Llegar a las Grandes Ligas es un camino de retos y disciplina. Leonardo Bernal lo tiene demasiado claro y así trata de afrontarlo.

El receptor coclesano oficializó días atrás su firma con los Cardenales de San Luis, por un monto de 680 mil dólares, el más alto de la camada de peloteros panameños que cerraron acuerdos con organizaciones de las Mayores, el mes pasado.

La suma recibida puede ser muy atractiva, pero los objetivos de Bernal van más allá. En esta línea, agradece la formación que le dan dado sus padres, para no permitir ninguna distracción.

"Tal vez algunos se dejan llevar por la cantidad que firmaron. Personalmente les agradezco a mis padres por la educación que me han brindado. Me han llevado por un camino, me han abierto los ojos sobre cómo es la vida y cómo manejar este tipo de situaciones. Me siento orgulloso a donde he llegado, pero no quiero llegar hasta aquí, quiero cumplir mi sueño de ser grandes ligas", mencionó.

Con respecto a la cifra recibida, el máscara no se siente presionado, al contrario, considera que es una oportunidad para demostrar sus quilates.

"No diría presión, lo llamaría reto de llenar las expectativas de la organización. Sería un reto personal en hacer valer el bono, y ser uno de los mejores en Grandes Ligas", agregó.

Bernal, al igual que el resto de los peloteros, tuvo que esperar más meses para estampar su firma debido a la pandemia de la covid-19. Sobre esta situación dijo que lo más importante era llegar saludable.

El receptor explicó que debido a la crisis sanitaria del coronavirus todavía no tiene establecida una fecha de viaje, ni el lugar al que tendrá que reportarse, no obstante, espera que para finales de mayo ya pueda avanzar en este tema.

A nivel de categorías menores, Leonardo ha tenido una carrera sobresaliente. Jugó en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, en Williamsport y ha integrado varias selecciones nacionales. Fue capitán de la selección U15, en 2019, y además, en el 2018, cuando apenas tenía 14 años, hizo el equipo que participó en el Mundial U15.

Este último es uno de los logros que más llenan de orgullo al aguadulceño.

"La mejor experiencia que tuve fue jugar un Mundial con una edad menos a la que era. Fueron responsabilidades que tuve a corta edad, que me han ayudado a desarrollarme como deportista y persona", precisó.

Sobre el juego que no olvida, mencionó el partido sin hit ni carreras en el que tuvo acción en el Latinoamericano Infantil de Pequeñas Ligas, disputado en Guatemala (2016).

Bernal está listo ahora para lo que viene, pero sin olvidar que el béisbol es un negocio y que a dónde lo lleve el destino tendrá que dar el 100%.