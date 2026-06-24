Leyendas del fútbol panameñas vencen a equipos europeos

El onceno Panamá Legend derrotó a campeones de Alemania y Dinamarca en la categoría de futbol Master 50, dirigido a jugadores con más de 50 años, en partidos se disputaron en Berlín y Copenhague.

El onceno panameño le dio la vuelta al marcador después de estar abajo en el primer tiempo logrando imponerse en ambos encuentros con una dinámica similar.

El equipo Panamá Legend, compuesto en su totalidad por jugadores mayores de 50 años, se enfrentó en Alemania al TSV Mariendorf 1897, equipo que recién se proclamó Campeón de la Liga Master 50 de exfutbolistas profesionales de Berlín (Alemania). El partido se disputó en el Estadio Volkspark Mariendorf de la capital germana.

En los primeros 45 minutos de partido, el equipo alemán dominó el encuentro con marcador de 3-0 sobre el onceno canalero.

Sin embargo, en el segundo tiempo cambiaron los papeles y mediante una continua e imparable ofensiva la escuadra panameña logró darle la vuelta al partido, encajándole 5 goles al poderoso equipo alemán, ante el asombro del público berlinés que no daba crédito a la increíble hazaña lograda por los istmeños.

El partido finalizó con el marcador Panamá Legend 5 - TSV Mariendorf 3. Los goles del equipo panameño fueron marcados por Percival Piggott (2), Luis Quirós (1), José Velásquez (1) y Ricardo Phillips (1).

La racha victoriosa de los veteranos futbolistas panameños no se quedó en Berlín. Días después viajaron a Dinamarca donde el Panamá Legend Master 50 se enfrentó al equipo B93, actual campeón de la Liga Master 50 de Copenhague (Dinamarca).

El equipo danés impuso su condición de local en el primer tiempo sacando una ventaja de 3 goles sobre el equipo panameño. La sorpresa vendría en la segunda mitad cuando el onceno canalero volvió a ejecutar una espectacular remontada, marcando 4 goles para superar a los campeones daneses.

Los goles del equipo Panamá Legend 50 fueron anotados por Ricardo Phillips (3) y Luis Plúa (1).

Estos exitosos resultados conseguidos en suelo europeo por Panamá Legend Master 50, se suman al contundente 4-0 logrado en 2024 cuando vencieron a la Selección Master 50 de Inglaterra en partido disputado en Londres.