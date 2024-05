Ligia Madrigal se convierte en la primera mujer de Costa Rica en coronar el Everest

Ligia Madrigal se convirtió este miércoles en la primera mujer costarricense que corona el Monte Everest, la cima del planeta a 8.848,86 metros, tras una expedición que comenzó el pasado mes de abril.



Según su posicionamiento satelital, Madrigal, quien practica varios deportes de riesgo, alcanzó las cima a las 23:02 GMT de este miércoles, tras unas 7 horas desde que salió del campamento base 4, la última escala hacia la cima.



Madrigal, de 51 años, coronó la cima en su segundo intento, pues el año pasado tuvo que terminar su expedición en el campo base 4.

El esposo de Madrigal, Federico Escalante, le dijo al canal Tigo Sports que la preparación de la montañista fue "muy buena" y que ella se encuentra en "la mejor condición física de su vida", lo que junto a su equipo y el sherpa o guía, fueron claves para el éxito.



"El miedo está de parte nuestra y de parte de ella, la montaña no perdona, el clima no perdona y los errores humanos existen. Pero eso se borra con esta emoción y la alegría que nos ha dado", expresó.



Escalante dijo que a pesar de coronar la cima aún falta el 50 % de la expedición que es el descenso, en el que tardará entre 3 y 4 días.



Agregó que tras no conseguir el objetivo en su primer intento el año pasado, los patrocinadores mantuvieron el apoyo y se hicieron algunos ajustes para la expedición de este año en temas como la alimentación y la hidratación.



"Fue una escuela de aprendizaje, de tomar en cuenta los errores, de fortalecer las cosas que se hicieron bien. Fue una lástima que no lo consiguiera en su primer intento", comentó.



Escalante espera comunicarse con su esposa en los próximos 3 o 4 días y contar con las fotografías y vídeos respectivos.



Ligia Madrigal es la primera mujer costarricense que alcanza la cima del Everest. En masculino Warner Rojas lo consiguió en 2012.