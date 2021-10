Los favoritos de la Champions League

Ya comenzó la competición de clubes más importante del mundo. No solo los fanáticos del deporte tienen sus ojos en ella, también los fanáticos de las apuestas deportivas. Las apuestas se convirtieron los últimos años en una parte importante de todo espectáculo deportivo y el fútbol es uno de los más elegidos. Todos se están preguntando y especulando sobre quién ganará la Champions League, uno de los torneos que más usuarios atrae en https://www.apuestasdeportivas24.org, uno de los principales portales en la actualidad.

En la final de la temporada pasada pudimos ver una épica batalla inglesa, con el Chelsea venciendo al Manchester City para levantar su segunda copa de este campeonato. Pero el Manchester City siempre mira hacia adelante y está listo para volver a darlo todo, su dolorosa derrota ya quedó en el pasado y vuelven por la revancha.

Paris Saint-Germain, es el nuevo favorito mundial, de las personas y de los casinos, para ganar esta UEFA Champions League 2021-2022. El motivo está de más decirlo, ahora Leo Messi juega en este club. Quién no querría apostar por él.

El PSG y el Manchester City son los más probables ganadores. Pero en el fútbol nunca se sabe. Siempre hay sorpresas. En esta competencia desde el comienzo vemos enfrentamientos entre los mejores clubes europeos y cualquier gigante se puede quedar afuera de un momento a otro. Los partidos iniciales son claves para que cada equipo pueda marcar territorio en el torneo y que los apostadores cambien sus favoritos para levantar la copa (y sus ganancias).

Los grupos fueron asignados de la siguiente forma:

Grupo A: Club Brugge, Manchester City, PSG y RB Leipzig.

Grupo B: Milan, Atlético Madrid, Liverpool y Porto.

Grupo C: Ajax, Besiktas, Dortmund y Sporting.

Grupo D: Inter Milan, Real Madrid, Shakhtar Donetsk y Sheriff Tiraspol.

Grupo E: Barcelona, Bayern, Benfica y Dynamo Kyiv

Grupo F: Atalanta, Manchester United, Villarreal y Young Boys.

Grupo G: Lille, RB Salzburg, Sevilla y Wolfsburg.

Grupo H: Chelsea, Juventus. Malmo y Zenit.

La tercera jornada de la Fase de Grupos está por comenzar, este es el calendario de partidos:

19/10 – 18:45h

Besiktas Vs Sporting de Lisboa

Club Brujas Vs Manchester City

19/10 – 21:00h

Shakhtar Vs Real Madrid

PSG Vs RB Leipzig

Atlético de Madrid Vs Liverpool

Inter Vs Sheriff

Ajax Vs Dortmund

Porto Vs Milan

20/10 – 18:45h

RB Salzburg Vs Wolfsburg

FC Barcelona Vs Dinamo

20/10 – 21:00h

Lille Vs Sevilla

Manchester United Vs Atalanta

Zenit Vs Juventus

Benfica Vs Bayern

Chelsea Vs Malmö

Young Boys Vs Villareal

No te pierdas los pronósticos y elige tus favoritos

Manchester City: Este equipo viene dominando el fútbol inglés, en los últimos cuatro años consiguieron tres títulos de la liga más dura del mundo. Aunque aún no han ganado nunca la Champions League, demostraron que son capaces de derrotar a los mejores clubes del mundo, como lo hicieron contra PSG y Dortmund antes de llegar a la última final.

PSG: Messi, Di Maria y Neymar. El PSG sin duda alguna lo tiene todo para ganar. Además, los fichajes de Dounarumma y Ramos mejoran aún más la seguridad defensiva del equipo. Ninguna pelota va a poder llegar al arco. Este año disponen de la fórmula gana-goleadora con los mejores del mundo en cada puesto. Solo nos queda esperar para ver si tantas estrellas pueden convivir.

Bayern Munich: La calidad de la industria alemana trasladada al fútbol. El equipo ganador de la Champions League en 2020 ha tenido demasiados cambios en su plantilla desde aquel partido. Pero han demostrado ser capaces de seguir ganando gracias a la combinación entre jugadores veteranos y jóvenes hambrientos.

Otros equipos que se merecen aparecer como favoritos para la Liga de Campeones edición 2021-2022 son el Chelsea y el Liverpool de Inglaterra y el Real Madrid y el Atlético Madrid de España. Por más subidas y bajadas que tengan todos ellos mantienen su juego en lo más alto.

Curiosidades para los apostadores

La temporada pasada casi la mitad de los partidos fueron ganados por el equipo visitante, un poco menos de la mitad fueron ganados por el equipo local y el resto fueron empates. Según esta tendencia, es buena opción apostar por el equipo visitante en la Champions League. La frecuencia de victorias es más alta que en otras competiciones de fútbol mundial.

Las apuestas de más/menos goles también son muy atractivas para probar. En la edición pasada, casi el 60% de los partidos tuvieron más de 2,5 goles y casi el 35% tuvieron más de 3,5. Por si no lo sabes, Más/Menos significa que vas a apostar a que ocurrirán más o menos acciones en un encuentro que una cantidad determinada por la casa de apuestas. En este caso, goles.

¿Ya tienes a tu favorito para la temporada 2021 - 2022?