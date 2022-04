Los Santos saldrá a competir en el béisbol mayor

El equipo de Los Santos se alista con juventud y experiencia para el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor donde será competitivo, así lo asegura su manager el ex jugador santeño Luis “Chacho” Durán.

“Tenemos jugadores jóvenes que han salido de los torneos nacionales del béisbol juvenil y después de tres o cuatro años han regresado, siento que tienen la experiencia y la categoría nos queda prepararlos, pero tendremos un equipo competitivo”, dijo Luis Durán.

Los Santos podría jugar el Campeonato Nacional Mayor con la ausencia de algunas de sus mejores figuras, el caso de Félix Arosemena un campocorto de alto relieve estará con Coclé en la siguiente temporada.

“Estamos haciendo el trabajo para desarrollar a nuestros peloteros, para desarrollar nuestro béisbol y vamos a seguir trabajando con nuestros muchachos”, explicó Durán que retorna al frente del equipo santeño.

Durán, que jugó pelota nacional por muchos años y fue figura de la hueste santeña, dijo que su equipo lleva “intenciones de pasar a la siguiente ronda, bajo perfil, pero con la intención de hacer muchas cosas”, destacó.

El manager destacó que el deseo, disposición y la intención de hacer las cosas bien, serán motores para llevar lo más lejos a este equipo que se prepara en el estadio Roberto Hernández de cara al campeonato que inicia el 20 de mayo próximo.

Los Santos ha ganado 7 coronas en la pelota panameña, la primera de ellas en 1972 y la última en el año 2011. Ganó en 1974, 1976, 1995, 2008 y 2009 también.

El debut de la tropa santeña para el torneo que se avecina será ante los Vaqueros de Panamá Oeste en el estadio Roberto Hernández desde las 7:00 p.m. y en la jornada de apertura del 20 de Mayo. El 21 van ante Colón y el 22 ante Coclé, también en el “Flaco Bala”.