Luis Enrique no renunciará en España

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, confesó ayer que le "encantaría seguir" al frente de la selección más allá del 2022 y recordó que tiene contrato "hasta después del Mundial" y su intención es cumplirlo, según dijo en la rueda de prensa previa al partido decisivo de hoy contra Eslovaquia en la última jornada del grupo E de la Eurocopa 2020.

"Me va el movimiento, la marcha, el ritmo. Es evidente que hay un ritmo muy interesante por lo que la competición nos está dando y estaría encantado de seguir. Tengo contrato hasta después del Mundial. No tengo ninguna intención de no cumplirlo", explicó el técnico.

"Es lo que siento y cómo me siento. Yo vivo de lo que puedo controlar y lo que intento hacer es mejorar a mi equipo y aportarles muchas más cosas", añadió cuando fue preguntado por si percibe la confianza de la Real Federación Española de Fútbol en él, después de un inicio de competición con dos empates en las dos primeras citas.

Este miércoles (hoy), de hecho, España se juega la clasificación para los octavos de final de la Eurocopa. Necesita ganar para no depender de nadie. ¿Si no se consigue pasar vería injusto que se cuestione su cargo? "No me parece injusta ninguna de las situaciones que se den en el fútbol profesional", contestó Luis Enrique.



"Los entrenadores, si de algo sabemos, es de resultados y de no conseguir objetivos. Yo también espero estar en octavos y pasar como primeros, pero en esto del fútbol hay muchas situaciones que no podemos controlar, con lo cual entendería y aceptaría, como de hecho entiendo y acepto, cualquier crítica", expuso.

Los números de Luis Enrique Martínez desde su regreso al cargo de seleccionador español muestran cinco triunfos en catorce partidos, un 35 por ciento, que obliga a "mejorar la fase de finalización" para seguir en la Eurocopa 2020, con el asturiano quedándose con la parte positiva, una sola derrota encajada que muestra lo difícil que es de superar España.



Poco amante de las estadísticas, Luis Enrique realizó un balance general desde su regreso al mando de la selección española, a horas de jugarse la continuidad en la Eurocopa ante Eslovaquia. En los catorce partidos que ha dirigido, empató ocho, una mala tendencia que debe romper para seguir con vida en el torneo.

"Lo que hay que mejorar es la fase de finalización. Lo único que te puede garantizar goles es generar infinidad de ocasiones. Para ello hay que hacer muchas cosas bien. En eso intentamos centrarnos. Lo que sucede en los metros decisivos es lo más difícil del fútbol, es lo que más se paga, es lo que más cuesta, encontrar jugadores que puedan garantizar goles", reflexionó.



Intentó quedarse con la parte positiva Luis Enrique y es que aunque su equipo ha mostrado cierta fragilidad defensiva en la Eurocopa ante Suecia y Polonia, apenas ha concedido disparos y es muy difícil de superar.



"Como equipo estamos haciendo muchas cosas bien, muchas más de las que seguro insinuáis en ataque y defensa. No hay ninguna duda de que somos un equipo difícil de batir, jugar contra nosotros nunca es fácil", destacó.



La contundencia aparece como el principal problema a solucionar por España y así lo entiende Luis Enrique, que comprende el desánimo de la afición por no haber derrotado a Suecia ni Polonia, pero defiende la cantidad de llegadas que generan y lo dominadores que son de cada partido.



"Últimamente, en estos últimos partidos contra rivales en teoría inferiores, nos ha costado que esa superioridad que manifestamos en el terreno de juego con ocasiones de gol se acabe materializando en goles. Echarle un ojo a las demás selecciones o que puedan ser favoritas el número de ocasiones que generan. Eso sí, tienen mejores numeros que nosotros en goles realizados. Eso lo ve cualquiera, no puedo negarlo", reflexionó.