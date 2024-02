Luis 'Matador' Tejada, unas vivencias en su honor

Luis "Matador" Tejada, la primera vez que lo observe entrenar con una selección nacional fue en el equipo Sub-20 bajo la tutela de Gary Stempel, en el área revertida en Diablo.

Esa primera selección Sub-20 que dirigió Gary Stempel, integrada por jugadores como: Felipe Baloy, Luis Moreno, José "Pistolero" Garcés, Robert Stewart, Francisco Portillo, entre otros y para muchos una de las mejores selecciones nacionales de esa categoría con talento e individualidades, pero que no clasificó al mundial Argentina 2001, por situaciones extrafutbolísticas

Tendría muchas anécdotas que contar sobre Tejada, pero dejaremos algunas en el tintero, como cuando lo observe a los 19 años y se hablaba que ya había interés para que saliera a jugar al extranjero específicamente España, hasta Tauro el equipo que "Matador" siempre dijo que amaba, en esa ocasión hizo una conferencia de prensa en un restaurante en Vía Argentina para dar a conocer el hecho.

Años después estuvo en el Real Salt Lake (2007), se subió mucho de peso, me lo encontré en

el pasillo del Rommel Fernández, acaba de llegar de Estados Unidos, me saludó y entre risas me dijo que se pondría a tono, eso incluía lo físico y este servidor no había hecho ninguna pregunta, me respondió, como diríamos, se adelantó a la jugada.

Posteriormente llegaría al Juan Aurich y coronó en el 2011, siendo figura e ídolo en Perú,

Tejada tuvo que esperar hasta la cita de Rusia 2018, para saber que es estar en un mundial de fútbol, fue una bendición de Dios, como el mismo delantero lo expresó varias veces.

Recuerdo que cuando Panamá clasificó al Mundial de Rusia 2018 en el estadio Rommel Fernández, gracias al triunfo ante Costa Rica por 2-1, Rolando "Toro" Blackcburn estaba en las gradas, bajó para ingresar a las cancha, pero los seguridad no lo dejaban.

En ese momento Tejada lo vio, se acercó al túnel de inmediato, fue al portón y le dijo a los seguridad: "Él (Blackburn) es un jugador, es parte del equipo", reclamó que Rolando también derecho de entrar a festejar y lo cumplió.

He dicho algunas anécdotas que como periodista compartí y viví con Luis 'Matador' Tejada, quizás no sean las mejores, pero creo que son importantes para honrarlo.