Luis Ramos abrirá ante Chile en el béisbol Panamericano

Panamá venció a República Dominicana por pizarra de 4-1 en su debut de los Juegos Panamericanos, ya piensa en Chile que será su rival de mañana, en la cita de Santiago 2023.

El piloto panameño del equipo panameño, Hipólitgo Ortiz, anunció que no habrá descanso hoy, seguirán entrenando, debido que se enfrentan Chile este sábado y no se pueden confiar, pese que el país sudamericano no tiene tradición beisbolera.

Ortiz, anunció al darienita Luis Ramos como su abridor para el partido contra Chile.

"Con Chile vamos con mucha seriedad", dijo un Ortiz muy cauto, pese a que el equipo del país sudamericano cayó por paliza de 16-0 contra México.

Harold Aráuz se llevó el triunfo ante dominicanos

Los dirigidos por el piloto Hipólito Ortiz vencieron por pizarra de 4-1 a República Dominicana, luego que los lanzadores Steven Fuentes, Harold Araúz y Severino González se combinaran en la lomita para alcanzar la victoria.

Panamá anotó una carrera en la segunda entrada, pero los dominicanos empataron en el tercer episodio por pizarra de 1-1.

En la sexta entrada, el equipo panameño pisó la caja registradora en tres ocasiones.

El partido lo ganó por Panamá, Harold Araúz, que lanzó dos entradas y trabajó en labor de relevo del abridor Steven Fuentes, que tuvo que abandonar el partido por lesión.

El que destacó por Panamá a la ofensiva fue Jhonny Santos que se fue de 3-1 con dos remolcadas.

Panamá se encuentra ubicada en el Grupo A, junto a Chile, República Dominicana y México.

El Grupo B, lo conforman Venezuela, Brasil, Cuba y Colombia.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a la súper ronda.