Marcelo Bielsa con pocas dudas para Copa América

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, afirmó este lunes que tiene pocas dudas respecto de la plantilla que disputará la próxima Copa América que se jugará en Estados Unidos desde el 20 de junio.



En una rueda de prensa llevada a cabo en el histórico estadio Centenario de Montevideo, el director técnico argentino aseguró que su principal criterio es el de tener a los mejores en cada uno de los puestos.



Asimismo, remarcó la importancia de tener dos jugadores por puesto y de convocar a algunos que puedan jugar en más posiciones.



"Diariamente reflexiono sobre eso: el objetivo de que para cada posición haya tres opciones de algún modo, sin que haya distancias muy grandes entre cada uno de los tres", puntualizó Bielsa.



Más allá de esto, apuntó que muchas veces los mejores para integrar la lista no son "los que más cualidades tienen" sino los que se encuentran "en un buen estado de forma" en el momento de tomar una decisión.



Por otra parte, el seleccionador habló sobre los amistosos que Uruguay disputó en la última fecha FIFA e hizo hincapié en que el rendimiento general del equipo ante Euskadi "fue bajo".



"Las normas desnaturalizaron el partido, pero, más allá de eso, nuestro equipo no logró jugar bien, no tuvo momentos de buen fútbol. Nosotros preparamos el partido con buenas condiciones y el equipo rival, que no tuvo una preparación como la nuestra, se mostró colectivamente por encima de nosotros", dijo sobre el juego que finalizó 1-1.



Sobre el duelo frente a Costa de Marfil, dijo que la Celeste jugó mejor que en el primer encuentro y que incluso en algunos momentos superó a su rival.



"Dominamos, pero no creamos situaciones de gol en proporción a los minutos que tuvimos la pelota", sentenció, al tiempo que agregó: "tuvimos pocas opciones de gol y mucho tiempo de posesión".