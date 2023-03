María Florencia Fraga es la dueña de los Ironman 70.3

Ganar tres pódium Ironman 70.3 en menos de 15 días, es algo inusual en un atleta, casi una hazaña de otro planeta. Esto lo acaba de conseguir la argentina-panameña, María Florencia Fraga, sin lugar a dudas es una "mujer de acero".

Las lágrimas derramadas al cruzar la meta, revelan que esta gran conquista deportiva no estaba planeada, fue espontánea y sus excelentes condiciones físicas lo permitieron.

Fraga el 4 de marzo salió para Punta del Este, Uruguay, al Ironman 70.3, donde se enfrentó a las más duras competidoras sudamericanas y subió al pódium de tercera.

Tan solo siete días después participa en el Ironman 70.3 de Panamá, donde tenía pensado "divertirse", hizo una gran remontada en la corrida para superar a la dominicana Brenda Schaupp y la guatemalteca Ana Isabel García, para pasar la meta de primera, repitiendo esa proeza deportiva lograda en el 2015.

Esta vez con un tiempo de 4 horas con 32 minutos y 16 segundos.

Fraga de 42 años de edad y residente en Panamá, después de ganar el pasado 12 de marzo el Ironman 70.3 de Panamá, viaja a Puerto Rico y el pasado 18 de marzo conquista el Ironman de Puerto Rico con tiempo de 4 horas y 51 minutos.

Florencia Fraga, ha ganado cinco mundiales de Ironman y este año apunta a estar en Kona, Hawaii.

También ha sido pódium en tres competencias de la Unión Internacional de Triatlón (en inglés, International Triathlon Union, o ITU), un Half Ironman en Austria y un título en Kona en 2015.

"Esto no estaba planificado, tenía pensado solamente hacer el Ironman 70.3 en Uruguay y si me sentía bien lo hacía en Panamá, pero bien tranquila y después me salió la invitación para Puerto Rico", indicó Fraga.

De los tres Ironman 70.3 Fraga asegura que el de Puerto Rico fue el más difícil para ella, porque el viento estaba fuerte lo que obligó a los organizadores a modificar la ruta de la corrida en un circuito.

"Uruguay también hubo mucho viento", pero se logró y estoy muy feliz; salí a divertirme y tuve la oportunidad de ganar en los dos últimos".

Al final Fraga hizo Punta del Este un tiempo 4:49, Panamá en 4:42 y Puerto Rico en 4:51.