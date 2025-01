Mariano Rivera y su esposa, en líos judiciales por supuesto encubrimiento en actividad religiosa

El excerrador de los Yanquis, Mariano Rivera, y su esposa Clara están bajo la lupa luego de que se entablara una demanda en su contra por negligencia y encubrimiento de un presunto abuso sexual en perjuicio de una menor de edad.

Medios internacionales, como el New York Post y The Independent, informaron que el jueves pasado, se presentó una denuncia en la Corte del Condado de Westchester acusando a los Rivera de ser negligentes en su supervisión y supuestamente no actuar al enterarse de que una joven de su iglesia sufría abuso sexual.

La demandante asegura que sufrió abuso de parte de otra niña, unos años mayor, durante una pasantía de verano en 2018 en el Ignite Life Center en Gainesville, Florida, evento que fue apoyado por la iglesia de Rivera. La víctima y su familia también eran miembros de Refuge of Hope en Nueva York, la iglesia de la que Rivera es pastor, según la demanda.

La demanda indica que los Rivera viajaron de Nueva York a Florida para ver a la víctima en el campamento de verano donde “se enteraron o deberían haber recibido información” sobre el abuso sexual.

“En lugar de tomar medidas suficientes para poner fin al abuso sexual de la víctima, los Rivera aislaron e intimidaron por separado a la joven para que guardara silencio sobre el abuso que había sufrido en el campamento”, indica la demanda.

El abuso supuestamente continuó en una barbacoa organizada en la antigua propiedad de la pareja, Brook View, Nueva York, en agosto de 2018.

La niña también habría sido abusada sexualmente por el hijo del pastor asociado de Refuge of Hope en agosto de 2021.

La demanda sostiene que los Rivera no supervisaron ni actuaron adecuadamente ante los riesgos conocidos, lo que provocó estos incidentes.

Mariano y Clara Rivera “promocionaron falsamente sus actividades e instalaciones como seguras, morales y libres de riesgo de daño cuando sabían o deberían haber sabido lo contrario”, afirma la denuncia.

Ni el exlanzador ni su esposa se han pronunciado tras estos señalamientos.