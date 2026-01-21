Marsella, de Michael Murillo, cae ante Liverpool y se pone en aprietos en la 'Champions League'

Olympique Marsella, donde milita el panameño Michael Amir Murillo, cayó por 0-3 ante el Liverpool, de Inglaterra, en la séptima fecha de la Champions League.

Una derrota que pone en aprieto al conjunto francés y lo obliga a vencer en su próximo juego al Brujas, de Bélgica, para poder meterse en la “playoffs” (repesca).

En el partido contra Liverpool, Murillo salió de titular por el Marsella, jugó los 90 minutos, tuvo una actuación aceptable, pese a la derrota de los franceses como local en el Vélodrome y se pone en aprietos para avanzar a la siguiente fase, al tener 9 puntos en 7 fechas.

Murillo tuvo una evaluación del 1 al 10, de 6.4, la tercera más alta de su equipo.

El exjugador del San Francisco estuvo los 90 minutos en el partido. De 32 pases, logró completar 28, lo que equivale a un 88%.

En duelos terrestre Murillo ganó 5 de 11, lo que equivale a un 55%, mientras que en los aéreos solo pudo ganar 1-5, un 20%.

Liverpool se impuso gracias a los goles de Szoboszlai a los 45 minutos, el portero del Marsella, Rulli, hizo un autogol y el tercer tanto de los ingleses lo anotó Gakpo a los 90 minutos.

Los ingleses son cuartos en la tabla con quince puntos a falta del duelo final contra Qarabag (Azerbaiyán) en Anfield.

Recordemos que en la Champions en la fase regular en ocho fechas, los ocho mejores de la tabla de 32 equipos se clasifican directo a los octavos de final, los clubes clasificados del 9 al 24, juegan los “playoffs” o repesca, para avanzar a la segunda fase.