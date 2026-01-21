/ / / /

Francia

Marsella, de Michael Murillo, cae ante Liverpool y se pone en aprietos en la 'Champions League'

Actualizado 2026/01/21 19:50:01
  • Redacción/10Deportivo@epasa.com

Marsella con la derrota se pone en aprieto y queda obligado a vencer en su próximo juego al Brujas, de Bélgica.

El panameño Michael Amir Murillo, del Marsella, disputa un balón contra Mohamed Salah, del Liverpool FC. Foto:EFE

El panameño Michael Amir Murillo, del Marsella, disputa un balón contra Mohamed Salah, del Liverpool FC. Foto:EFE

Noticias Relacionadas

Olympique Marsella, donde milita el panameño Michael Amir Murillo, cayó por 0-3 ante el Liverpool, de Inglaterra, en la séptima fecha de la Champions League.

Una derrota que pone en aprieto al conjunto francés y lo obliga a vencer en su próximo juego  al Brujas, de Bélgica, para poder meterse en la  “playoffs”  (repesca).

En el partido contra Liverpool,  Murillo salió de titular por   el Marsella, jugó los 90 minutos, tuvo una actuación aceptable,  pese a la derrota  de los franceses como local en el Vélodrome  y se pone en aprietos  para  avanzar a la siguiente fase, al tener  9 puntos en 7 fechas.

Murillo tuvo una evaluación  del 1 al 10, de 6.4, la tercera más alta de su equipo.

El exjugador del San Francisco estuvo los 90 minutos en el partido.  De  32 pases, logró  completar 28, lo que equivale a un 88%.

 En duelos terrestre  Murillo ganó 5 de 11, lo que equivale a un 55%, mientras que en los aéreos solo pudo ganar 1-5,  un 20%.

Liverpool se impuso gracias a los goles de  Szoboszlai a los 45 minutos,  el portero del Marsella, Rulli, hizo  un  autogol y el tercer tanto de los ingleses lo anotó  Gakpo a los 90 minutos.

Los  ingleses son cuartos en la tabla con quince puntos a falta del duelo final contra  Qarabag (Azerbaiyán) en Anfield.

Recordemos que en la Champions en la fase regular en ocho fechas, los ocho mejores de la tabla de 32 equipos se clasifican directo a los octavos de final, los clubes clasificados del 9  al 24, juegan los “playoffs” o repesca,  para  avanzar a la segunda fase.   

Google noticias Panamá América

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.

#TABOOLA
Clasiguía