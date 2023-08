Marta Cox habla alto y claro: 'No tenemos canchas'

Panamá no tiene canchas adecuadas para practicar y jugar al fútbol, no es novedad, pero es algo que han venido reiterando en muchas ocasiones diferente figuras y la familia del fútbol panameño en general.

Ahora la que habló alto y claro fue la mundialista y una de las capitanas del seleccionado femenino panameño Marta Cox, en unas declaraciones en el programa El Marcador con Rony Vargas.

La también jugadora del "Pachuca" de México lamentó que en Panamá no tenga más canchas naturales para entrenar y practicar el fútbol.

Cox, hizo referencia que Panamá solo tiene el estadio Rommel Fernández y se entrena y practica en la cancha sintética del "Cascarita" Tapia, un terreno de juego que no reúne las condiciones necesarias para un fútbol profesional.

Las palabras de Marta Cox, no son solamente por el fútbol femenino, también son para el fútbol masculino, que tampoco cuenta con las condiciones necesarias, canchas de fútbol para practicar este deporte.

"En Panamá hay mucho talento, pero los atletas se rinden y buscan otra cosa para hacer", dijo Cox al referirse a la falta de infraestructura deportivas.

Cox fue clara la decir que sus palabras no son políticas, pero han pasado muchos años, gobiernos y no se ha construido una cancha natural.'

Panamá cuenta con el Rommel y ahora Universitario construyó su cancha, pero "no la presta" (es privada), y nos "meten en el cascarita", dijo Cox.

La jugadora pidió la unión del sector público para construir las instalaciones deportivas.

La idea es que se unan, no todo es la federación, "el gobierno debe cumplir, no solo hablar y prometer", sostuvo Cox.

"No tenemos canchas y estamos en un Mundial, imagínate si tuviéramos cancha y un Centro de Alto Rendmiento", dijo Cox y agregó que no es tirarle la peña a la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) ellos no pueden con todo.

Por su parte, Manuel Arias, presidente de la Fepafut, también hizo un llamado al gobierno para ayude al fútbol con instalaciones adecuadas para el fútbol.