Argentina

Messi no tienes planes de jugar el Mundial 2026

'Yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial', dijo Messi.

Pekín/EFE/@10Deportivo

- Actualizado: 14/6/2023 - 12:00 am