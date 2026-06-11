México va por más tras debutar con triunfo ante Sudáfrica en el Mundial

La selección de México acabó con la maldición que arrastraba en los partidos inaugurales de un mundial y, por primera vez en su historia ganó una apertura al imponerse a Sudáfrica por 2-0 gracias al desequilibrio implantado por los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Dominó de principio a fin, México, que nunca había conseguido ganar un partido de inauguración de la Copa Mundial. Había perdido cinco y empatado dos antes de la cita de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que logró con solvencia en su casa, el Estadio Azteca.

Quiñones, colombiano naturalizado, y Jiménez reflejaron la superioridad de los mexicanos en un duelo que terminó con tres expulsados: dos de Sudáfrica, Sphephelo Sithole y Themba Zwane y a César Montes de México.

Luego del partido, el delantero Julián Quiñones, autor del primer gol en la edición 23 de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebró este su logro personal y él éxito colectivo, pero garantizó que el Tri quiere más.

"Estamos felices. Hace unos días la gente nos manifestaba su apoyo y este jueves hemos retribuido en parte esa confianza, pero queremos más", declaró el delantero nacido hace 29 años en el sur de Colombia y quien en octubre de 2023 obtuvo la nacionalidad mexicana.

El máximo artillero de la Liga saudí con el Al Qadisiyah (33 goles) marcó el en el minuto 9 del partido inaugural en el Estadio Azteca.

Por su parte, el belga Hugo Broos, seleccionador de Sudáfrica, reconoció que su equipo se notó desordenado a la hora de buscar contrarrestar la presión mexicana, lo que les costó caer en su debut.

"Mis jugadores no supieron encontrar los espacios. Estábamos un poco desordenados atrás bajo la presión de ellos. Desde los primeros minutos cometimos errores en un par de ocasiones en las que no debíamos perder el balón y fuimos castigados por ello", reconoció Broos.

Mientras que Javier Aguirre, técnico de México, afirmó que pese al nerviosismo de varios de los jugadores del Tri, especialmente los más jóvenes, en el partido inaugural en el Estadio Azteca, el equipo salió adelante y consiguió el triunf