Nicolás Muñoz tras ganar su décimo título de goleo: 'Con trabajo las cosas se me han ido dando'

El futbolista panameño Nicolás Muñoz sigue estampando su nombre con letras doradas en el fútbol salvadoreño. "Yuyu" se consagró por décima ocasión como máximo goleador de la liga de élite de ese país, el fin de semana.

Muñoz finalizó la fase regular del Torneo Apertura con 12 anotaciones. Antes, el istmeño había ganado el título de goleo en las citas Apertura (2004, 2009, 2011, 2012, 2014, 2019) y las del Clausura (2007, 2009, 2012).

Para la presente campaña, Muñoz superó por tres tantos al hondureño Carlos Lanza, quien juega en el Jocoro.

Según el jugador, la clave de su conquista fue la dedicación.

"Me llena de mucha satisfacción, de mucha alegría y motivación para la fase que viene. Sabía que no era fácil para mí por todo lo que se ha hablado, pero con trabajo y dedicación las cosas se me han ido dando", dijo en entrevista con el diario El Gráfico.

La obtención de este nuevo galardón individual le permite alejarse en los registros históricos como el delantero que más veces lo ha ganado.

El siguiente en el listado es el hondureño Williams Reyes, quien tiene seis trofeos.'

39

años tiene Nicolás Muñoz, goleador del Águila, en la liga salvadoreña. 12

tantos anotó el panameño en el Torneo Apertura de El Salvador, que entra a cuartos de final.

Por otro lado, Muñoz quedó a cuatro tantos de Reyes, quien precisamente es el máximo anotador de todos los tiempos en la primera división de El Salvador.

"Nico" tiene 290 goles en sus registros generales, desde que llegó al fútbol salvadoreño, mientras Reyes acumula 294.

En la siguiente fase su Águila se medirá al Firpo, equipo contra el que esperan aplicarse para poder acceder a semifinales.

"Sabemos que Firpo por la cercanía son partidos muy cerrados, nos ganaron la serie en la primera fase pero ha pasado mucho tiempo, los equipos han cambiado y gracias a Dios nosotros hemos mejorado, esperamos en esta fase poder aplicarnos a fondo para poder pasar a semifinales", precisó.