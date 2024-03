Ohtani entre escándalo y un sueño con los Dodgers

La temporada de Grandes Ligas 2024 inicia este jueves con unos Dodgers de Los Ángeles marcados como favoritos para conquistar la Serie Mundial, pero rodeados también por un escándalo de apuestas deportivas que toca, valga la redundancia, a su principal 'apuesta' para alcanzar ese objetivo: el japonés Shohei Ohtani, que le costo de 700 millones de dólares por 10 temporadas (el mayor contrato en la historia del deporte).

"El unicornio", como es conocido Ohtani por su capacidad única de lanzar y batear al mejor nivel del juego, también enfatizó que nunca ha estado involucrado en apuestas de ningún tipo, tampoco con intermediarios. "Nunca aposté en béisbol ni en ningún otro deporte, ni nunca le pedí a nadie que lo hiciera en mi nombre," dijo.

Shohei Ohtani, negó haber participado en apuestas deportivas y acusó a su antiguo intérprete, Ippei Mizuhara, le robó una millonaria suma de dinero y mintió.



"Nunca aposté al béisbol ni en ningún otro deporte. Nunca le pedí a nadie que hiciera eso en mi nombre. Nunca acudí a una casa de apuestas para apostar en deportes", dijo Ohtani en una comparecencia ante la prensa.



El pasado miércoles trascendió que Mizuhara fue despedido por los Dodgers de Los Ángeles por denuncias periodísticas sobre su relación con una red de apuestas deportivas ilegales y de tener deudas superiores a un millón de dólares.



"Estoy muy triste y sorprendido de que alguien en quien confié haya hecho esto", dijo.



Mizuhara manifestó que el estelar jugador de los Dodgers se ofreció a pagar esa deuda, afirmación que fue negada este Ohtani.



"Sólo para repasar el resultado, en conclusión, Ippei ha estado robando dinero de mi cuenta y ha dicho mentiras", manifestó Ohtani.



El japonés, dos veces Jugador Más Valioso, dejó a los Angelinos de Los Ángeles en diciembre seducido por un contrato récord de 10 años y 700 millones de dólares con los Dodgers.



El jugador reiteró no tener conocimiento de que Ippei tenía adicción al juego y estaba endeudado ni que los medios estaban preguntando sobre la situación.



El toletero de los Dodgers fue informado después de que Ippei admitió que estaba enviando dinero desde su cuenta a una casa de apuestas.



"En ese momento, lo que estaba sucediendo era algo absurdo y cuando finalmente pude hablar con mis representantes, fue cuando pude descubrir que Ippei había estado mintiendo todo el tiempo”, dijo.



Ohtani agregó que sus abogados le recomendaron que, dado que se trata de robo y fraude, entregaran el caso a las autoridades.