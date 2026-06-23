Panamá cae ante Croacia en Toronto y se despide de sus opciones en el Mundial 2026

Un gol de Ante Budimir en el complemento dicta la sentencia (0-1) para los dirigidos por Thomas Christiansen. Luka Modric celebra sus 200 partidos internacionales en una noche donde el orden panameño no bastó.

La selección de Panamá batalló con orden y entrega en el Toronto Stadium, pero terminó cediendo 0-1 ante Croacia en la segunda jornada del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con este resultado, el combinado canalero acumula su segunda derrota consecutiva en el torneo y se queda sin opciones matemáticas de avanzar a los dieciseisavos de final, a falta de un compromiso frente a Inglaterra.

Por su parte, los dirigidos por Zlatko Dalic enderezaron el rumbo tras el tropiezo inicial ante Inglaterra (4-2) y reviven en la pelea por la clasificación gracias a un solitario gol de Ante Budimir en el inicio del segundo tiempo.

Orden táctico y un travesaño que pudo cambiar la historia

El técnico Thomas Christiansen planteó un esquema inteligente para neutralizar el medio campo europeo, disponiendo una línea de cinco defensores y cuatro centrocampistas muy juntos que secaron las conexiones de Luka Modric, Mateo Kovacic y Martin Baturina. El plan funcionó a la perfección durante los primeros 45 minutos, empujando a los croatas a una circulación previsible y estéril.

Panamá no solo defendió bien, sino que causó serios problemas al contragolpe, explotando la velocidad de Michael Amir Murillo por el carril derecho a espaldas de Joško Gvardiol. Al minuto 23, la oportunidad más clara del partido estuvo en las botas nacionales: Murillo ganó la línea de fondo, mandó un centro preciso al corazón del área y José Luis Rodríguez conectó un potente cabezazo que el guardameta Dominik Livakovic logró desviar con las uñas lo justo para que el balón se estrellara en el larguero.

Croacia apenas inquietó en el tiempo añadido de la primera parte con un disparo lejano de Baturina que resolvió con solvencia el arquero Orlando Mosquera, dejando mejores sensaciones en el bando istmeño al descanso.

El factor Budimir castiga la falta de definición

En el entretiempo, Dalic movió el banquillo con urgencia retirando a Musa y Gvardiol para dar entrada a Andrej Kramaric y Ante Budimir. Las sustituciones transformaron por completo la propuesta croata, que sumó mayor peso específico dentro del área penal.

La paridad se rompió al minuto 54 a través de una acción simple pero contundente: Josip Stanisic se proyectó con total libertad por la banda derecha y envió un centro raso al área pequeña, donde Budimir apareció libre de marca para empujar el esférico y decretar el 0-1.

A pesar del golpe anímico, Panamá no bajó los brazos. Christiansen refrescó el ataque introduciendo a Cecilio Waterman, Azarías Londoño, Eric Davis y Tomás Rodríguez. Amir Murillo volvió a exigir al portero Livakovic al minuto 67 con un remate de media distancia y, poco después, Carlos Harvey lo intentó con una llegada al área que se marchó por encima del marco.

Croacia tiró de experiencia y oficio para congelar las acciones en los minutos finales, incluso dosificando a Modric —quien celebró su histórica aparición número 200 con la camiseta de su país—. Pese al empuje agónico de los panameños, un cobro de falta final que se fue desviado sentenció el marcador.

Tras el empate previo entre Inglaterra y Ghana (0-0), el Grupo L queda liderado por ingleses y ghaneses con cuatro puntos, seguidos por Croacia con tres unidades. Panamá cierra la tabla sin puntos, pagando un precio muy alto por la falta de pegada en un compromiso donde mereció mejor suerte.