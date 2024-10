Panamá enviará 13 surfistas al Panamericano de Perú

Panamá enviará a 13 surfistas a los Juegos Panamericanos de Surf 2024, organizados por la Asociación Panamericana de Surf (PASA) y que se desarrollarán del 4 al 13 de octubre en Punta Rocas (Perú), informó este jueves el Comité Olímpico de Panamá (COP).



"¡La temporada de olas está de regreso!", celebró en su cuenta de X el COP.



La delegación panameña estará encabezada por Jean Carlos 'Oli' González e Isauro Elizondo, quienes competirán en la categoría tabla corta masculina. La tripleta istmeña en esta división la completará Kai Gale Grani.



En tabla corta femenina irán Andrea Vlieg, Evelyn Chávez e Isabella Goodwin, mientras que en tabla larga estarán Agustín Cedeño Vargas y José Medina.



La delegación panameña la completan Edonays Caballero (Masculino) y Stephanie Bodden (Femenino) en Stand Up Paddle (Carrera Técnica 6K) y en Bodyboard Prone competirán Verónica Correa (Femenino), Edwin Núñez (Masculino) y Davis Díaz (Masculino).



Los Panamericanos de Surf 2024 reunirán a los mejores surfistas del continente americano que competirán en las categorías Shortboard, Longboard, SUP Surf, Carrera Técnica SUP y Bodyboard.



Brasil es el actual campeón Panamericano, tras coronarse en los PASA Games 2023, realizados en Santa Catalina, Panamá.



Punta Rocas, lugar que acogerá el torneo este 2024, es reconocido como uno de los mejores 'pointbreaks' del mundo para la práctica del surf. Sus olas consistentes y desafiantes, que pueden alcanzar hasta cuatro metros de altura, lo convierten en el escenario perfecto para albergar los Juegos Panamericanos de Surf.