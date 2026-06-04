Panamá Femenina tiene su primer asalto contra Jamaica

La selección femenina de Panamá, al mando de la española María Antonia "Toña" Is, tendrá su primer ensayo contra Jamaica hoy a las 8:00 p.m. en el estadio Rommel Fernández.

El equipo nacional ha estado entrenando y preparándose de cara a los dos juegos amistosos contra el conjunto caribeño.

El segundo partido de preparación entre las caribeñas y la Roja Femenina será el lunes 8 de junio en el coloso de Juan Díaz. Ambos equipos se preparan para el Campeonato Concacaf W.

Recordemos que las dirigidas por "Toña" Is jugarán ante Canadá en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W, torneo que otorga de manera directa cuatro boletos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027. Además, hay tres boletos en disputa para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El juego eliminatorio entre Panamá y Canadá se disputará en Texas, Estados Unidos, el 28 de noviembre.

Estos partidos amistosos sirven de termómetro para ambos elencos, debido a que el seleccionado femenino de Jamaica tendrá como rival a Costa Rica en la misma instancia de cuartos de final del certamen regional.