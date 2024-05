Panamá se alista para Panamericanos de Gimnasia

Panamá está listo para participar con equipos completos en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística 2024, para las categorías Juvenil y Mayor, que se desarrollarán en Santa Marta, Colombia, desde este 19 de mayo, una cita que confirma el buen momento de la gimnasia panameña.



"Nos sentimos orgullosos y motivados de llevar dos equipos completos a Santa Marta, en un año en que la gimnasia panameña ha hecho historia, gracias al esfuerzo de sus atletas, entrenadores y la dirigencia", señaló Carlos Herrera, presidente de la Federación Panameña de Gimnasia, al recordar los logros obtenidos por este deporte, que ya tiene clasificada a Hillary Heron a los Juegos Olímpicos de París 2024 y haciendo las gestiones para otro cupo panameño.



Señaló que en Santa Marta el equipo mayor tiene la tarea de mejorar su ránking a nivel regional y el juvenil, de conseguir un cupo para los II Juegos de la Juventud.



Mencionó que 2024 ha sido un año extraordinario para la gimnasta panameña, recordando la participación de Heron, Navas y Lana Herrera en el Circuito de cuatro Copas del Mundo de Gimnasia en Egipto, Alemania, Azerbaiyán y Catar.



En estas Copas, Panamá se hizo sentir, primero con Heron, quien en el Mundial de El Cairo, Egipto, plasmó su apellido en el mundo de la gimnasia, con "The Heron" doble mortal, que realizó el viernes 16 de febrero y que resonó en todas las redes sociales de la gimnasia.



Además, Navas, representante Gimnasia Artística femenina se llevó el oro en aparato de Salto en la Copa del Mundo en Doha, después de una gran actuación con puntajes históricos.

Seguidamente, alcanzó la medalla de bronce en la categoría de Salto en el Campeonato Mundial de Cuttbus, Alemania, y otra de bronce en aparato de Salto en la Copa del Mundo Bakú, con un puntaje de 13.733, logrando así una de las mejores puntuaciones en su carrera y la mejor de la temporada.

Por su parte, Lana consiguió importantes puntos para el ránking de la Federación Internacional de Gimnasia.



También mencionó que la gimnasia pananeña volvió a cosechar triunfos en los I Juegos Bolivarianos de la Juventud en Sucre 2024. En esta competencia Panamá arrasó, al conquistar 5 medallas de oro, 4 de plata y 1 bronce, con total de 10 preseas, solamente superado en el cuadro de medallas por Colombia, que sumó 19 medallas.



Alyiah Lide fue una de las atletas más destacas, con tres medallas doradas, distribuidas en salto con 12.750 puntos; viga de equilibrio con un total de 12.233 unidades y en suelo donde pudo sumar 12.067 puntos.



En este evento, André Llamas logró medalla de bronce en la final de aparato suelo con 12.067 puntos y ahora va por su participación en los II Juegos de la Juventud.



También, en nombre de la Federación Panameña de Gimnasia felicitó al Equipo Juvenil GAF por su excelente participación en el PACIFIC RIM 2024 Gymnastics Championships, de Cali-Colombia. En esta competencia la atleta Alyiah Lide volvió a subir al podio en 5 ocasiones trayendo consigo preseas de oro en Salto, Barras, Viga, Suelo y All Around.

Además, destacó en esta competencia Ana Lucía Beitía, con Bronce en Barras y Plata en All Around. Siendo parte fundamental de este equipo la atleta Susan Madera, quien logró clasificar a la final de Viga de Equilibrio, logrando una 4ta posición en el Ranking en esta final.

Mientras que la atleta Ana Gaby Gutiérrez con una excelente rutina en Suelo logró su clasificación a la final, pero por una lesión no pudo competir.

En resumen, dijo Herrera, hemos tenido un año motivador para seguir dando nuestro máximo esfuerzo por la gimnasia panameña.