Panamá se arma para Costa Rica en Liga de Naciones

Panamá se arma y se prepara para enfrentar a Costa Rica en San José, en los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf que tendrá el 16 de noviembre el juego de ida y cuatro días después el de vuelta será en el estadio Rommel Fernández.

Dirigidos por Thomas Christiansen, entrenaron ayer en la cancha del Eagles Stadium, del Colegio de Panamá y se mantendrá hasta este viernes (mañana).

"Hay que tratar de aprovechar este microciclo al máximo. Me llena de mucha alegría, de mucha satisfacción. Saber de que soy tomado en cuenta para estos microciclo", dijo Víctor Ávila, también del CAI.

“Me siento muy contento que se me haya tomado en cuenta, de que me hayan dado una nueva oportunidad. Creo que me he exigido demasiado a pesar de tener una temporada que no ha sido muy buena; pero voy a sacar el mayor provecho a estos días para que se me tome en cuenta”, manifestó, por su parte, el lateral Samir Ramírez.

El también volante de Plaza Amador agregó que, “este tipo de entrenamientos son muy explosivos, muy buenos y con mucha dinámica. Cada vez que tenemos la oportunidad de venir a estos entrenos se aprende mucho. Creo que lo más importante es enfocarse mentalmente, sabiendo que estos entrenamientos son muy difíciles, ya que hay jugadores buenos que vienen a demostrar igual que yo y esperemos ver una nueva versión de mí”.

En el primer día de entrenamientos, el técnico Thomas Christiansen contó con los jugadores: Jaime De Gracia (CD Plaza Amador), Lucca Bellina (Águilas de la U), Richard Peralta (Sporting SM), Ángel Díaz (Tauro FC), Samir Ramírez (CD Plaza Amador), Luis Asprilla (Tauro FC), Sergio Ramírez (CA Independiente), Irving Gudiño (Tauro FC), Abdiel Ayarza (Cusco FC), Alfredo Stephens (Ironi Kiryat Shmona), Marlon Ávila (CA Independiente), Alberto Quintero (Club Cienciano), José Fajardo (D.C. United), Víctor Ávila (CA Independiente) y Eric Davis (D.C. United).