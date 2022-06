Panamá se destaca en torneo regional de golf realizado en Guatemala

El equipo panameño de golf realizó buen torneo en la III Edición de la Copa Los Volcanes, celebrada en el Country Club San Isidro de la ciudad de Guatemala.

Versión impresa

Este torneo contó con la participación de golfistas de Belice, El Salvador, CostaRica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

El torneo se jugó a 72 hoyos en competencias por equipos (Four Ball) e individual.

El equipo panameño masculino estuvo representado por sus golfistas mejor ubicados en el Ranking Mundial Aficionado de Golf (WAGR, por sus siglas en inglés) y el ranking nacional



Amateur (NAGR, por sus siglas en inglés): Omar Tejeira Jaén, Raúl Carbonell, Jean Paul Ducruet Bedoya, Lucca González Dormoi y Jean Louis Ducruet Bedoya.

Por su parte el equipo femenino estuvo conformado por Carla Álvarez, Lua Pousa y Masami Nakada. Los capitanes de la delegación fueron Raúl Ford y Guillermo Neira, de las ramas masculina y femenina, respectivamente.

Nuestros representantes en la rama masculina partieron de líderes luego del primer día de competencia, pero los locales terminaron imponiéndose y quedándose con el primer lugar como equipo, ubicándose Panamá en el segundo lugar del torneo.

En la rama individual masculina, Omar Tejeira logró el tercer lugar y Raúl Carbonell se ubicó en el Top 5.

Tejeira, el jugador referente de Panamá en este torneo, comentó que “el equipo hizo lo que tenía que hacer y en la forma que tenía que hacerlo, pero nos topamos con un Guatemala inspirado”.

VEA TAMBIÉN: Marcelo Rodríguez y Luis Gómez dan triunfo a Panamá sobre Guatemala en Copa Davis

Tejeira manifestó sentirse satisfecho por por su juego, indicando que definitivamente no fue su mejor semana en el green, factor que no le permitió ganar el torneo.

Otro jugador destacado por Panamá fue Raúl Carbonell, que aprovechó su participación en este torneo como preparación para los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022.

“Estoy muy orgullo de lo que hicimos como equipo, con un puntaje de 14 bajo par durante el torneo, es una actuación muy buena, aunque no se pudo llevar la victoria, hay que dar mérito a Guatemala. Estoy muy agradecido con los capitanes y Apagolf por permitirnos vivir esta experiencia”, comentó Carbonell.

La golfista juvenil Carla Álvarez, tuvo una destacada actuación en la rama femenina, quedando subcampeona del torneo, gracias a una remontada el último día del torneo, que le permitió ubicarse a solo dos golpes de la ganadora.

“El primer y segundo día me costó mucho leer el green. Para el último día estaba a 7 golpes de la líder, empatada en el segundo lugar. Sabía que quedar subcampeona me daría buenos puntos para el Ranking Mundial, y me concentré en ello, jugar golpe a golpe y al final resultó. Quedé a dos birdies de empatar el primer lugar”, comentó Carla Álvarez. “Intentaré llevar estas sensaciones para jugar lo mejor posible en los Juegos Bolivarianos”.

VEA TAMBIÉN: Suspenden amistosos contra Panamá debido a las protestas sociales en Ecuador

“Es gratificante ver cómo la mentalidad ya es a ganar y no sólo participar, si bien no se pudo traer la Copa nos dimos cuenta lo cerca que estamos de dominar el golf de la región centroamericana”, comentó Guillermo Neira, capitán femenino y director técnico del Programa de Alto Rendimiento (Par Apagolf). “Hay que mencionar, que los equipos panameños destacaron por su buen comportamiento dentro y fuera de la cancha, su gran compromiso para con la competencia, respeto a sus rivales y sus compañeros, capitanes y demás personas a sualrededor”.

Para Raúl Ford, delegado y capitán esta participación dio motivos para estar orgullosos, “contamos con una Asociación dedicada a salir a buscar los mejores resultados posibles”, dijo.