Panamá vence a Brasil y obtuvo su boleto al Clásico Mundial de Béisbol 2023

Panamá obtuvo su boleto al Clásico Mundial de Béisbol 2023 al imponerse la noche de este lunes a Brasil por pizarra de 4-0 en juego realizado en el estadio Rod Carew.

El elenco panameño anotó su dos primeras rayitas, gracias a un cuadrangular de José Ramos (prospecto de los Dodgers de Los Ángeles) con una hombre en base Jonathan Araúz para poner 2-0 a favor del equipo istmeño.

Los panameños volverían a pisar la caja registradora nuevamente en las piernas de Rodrigo Orozco, que fue impulsado por un batazo de imparable del bocatoreño Allen Córdoba en la quinta entrada.

Los dirigidos por Luis Ortiz ampliaron la ventaja y sellaron el partido, gracias al batazo de cuatro esquina de Édgar Muñoz, que llegó a la caja registradora con la cuarta carrera panameña.

La victoria por Panamá fue para el abridor coclesano Ariel Jurado que trabajó 5.1 episodio, recetó 6 chocolates y solamente permitió un imparable.

En el partido también vio acción el lanzador Carlos Luna y lo cerró Alberto Baldonado.

Panamá con el este triunfo regresa al Clásico Mundial de Béisbol 2023 ganada por clasificación, sus dos participaciones anteriores fueron por invitación.

Por su lado, Brasil tendrá que enfrentarse a Nicaragua hoy por el último boleto al Mundial en el estadio Rod Carew.

Panama defeat Brazil 4-0 to qualify for 2023 @WBCBaseball!



Tomorrow for the last spot! https://t.co/Cou13xnDdb