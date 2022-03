Panameñas obligadas a ganar para mantener el sueño mundialista

La selección Sub-20 femenina de Panamá enfrenta hoy una prueba de fuego ante Guyana y debe ganar para seguir con vida en las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Costa Rica.

Versión impresa

Panamá empató el pasado lunes 1-1 con Honduras, mientras que Guyana que ya había derrotado a las catrachas en la fecha inaugural del Grupo F, cayó ante México.

De los cuatro equipos, tres avanzan a la otra fase de las eliminatorias de Concacaf. Panamá, enfrenta hoy a Guyana en el estadio Olímpico Félix Sánchez, de República Dominicana a las 3:00 p.m.

"Asumo la responsabilidad de esto. Ahora toca levantar al equipo y tratar de buscar los tres puntos que quedan. Dependemos de nosotros mismos. No hay otra opción que ganar. Pero primero toca levantar el ánimo del equipo", dijo tras el empate ante las catrachas la entrenadora panameña Raisa Gutiérrez.

Quien también habló al final el encuentro fue la lateral panameña, Ana Rodríguez: "Queda más que claro que el equipo contrario jugó al tiempo. Nosotras hicimos nuestro trabajo, tuvimos más llegadas pero la bola no quiso entrar.

Queda entre nosotras trabajar, ajustar algunos espacios. Es un empate que no nos esperábamos. Me quedo con el trabajo de mis compañeras y seguir trabando que esto no acaba aquí y a seguir por el objetivo.

Sobre el no haber podido ganar el partido, la DT se mostró autocrítica, como así también destacó que ya se está trabajando en cómo afrontar el próximo encuentro en donde Panamá depende de sí mismo para meterse en la siguiente ronda.

"Por la necesidad que teníamos de traer los tres puntos, el equipo cayó en la ansiedad y por esa ansiedad cometimos demasiados errores. Hubo muchos toques imprecisos y no logramos concretar nuestro juego".

VEA TAMBIÉN: http://Sixto Garibaldo: “Con Los Potros se logró el objetivo que era el título”.

Raisa Gutiérrez también se refirió al juego del rival, el cual se enfocó durante los 90 minutos en hace run partido trabado, de poca fluidez y dinamismo: "Caímos en la estrategia rival que era dilatar el juego. Se pudo ver que no pasaban dos minutos y siempre había una chica (jugadora hondureña) en el suelo. Eso nos empezó a desesperar.