Panameño Edmundo Sosa de los Cardenales dio positivo al coronavirus

El panameño Edmundo Sosa que juega para los Cardenales dio positivo al nuevo coronavirus, la COVID-19 reveló el equipo de los Cardenales de San Luis.

En en comunicado de Twitter de los Cardenales, menciona a seis peloteros que dieron positivo al nuevo coronavirus y que los jugadores, admitieron que revelaran su nombre.

"Sabemos que Yadier Molina, Paul DeJong, Junior Fernández, Rangel Ravelo, Edmundo Sosa y Kodi Whitley han dado positivo por COVID-19. Las seis personas tomaron la decisión de otorgar permiso para divulgar esta información", anunció en su cuenta de Twitter los Cardenales de San Luis.

Los Cardenales de San Luis suspendió la serie de cuatro partidos contra los Tigres de Detroit en el Comerica Park por el nuevo coronavirus la COVID-19, reveló el sitio de la mlb.com



Sosa en lo que va del torneo irregular por la situación de la COVID-19, no ha podido debutar en la actual temporada.

Hasta el lunes por la noche, "los Cardenales han tenido 13 miembros de la organización con pruebas positivas por COVID-19 en la última semana, incluyendo siete jugadores y seis empleados", según se informó la MLB, los nombres no fueron revelados.

El equipo de San Luis se mantiene en cuarentena desde el jueves de la semana pasada, seguirá en Milwaukee y su personal se someterá a pruebas a diario.

Se espera que el equipo de San Luis pueda reanudar calendario el viernes venidero viernes.

El pasado viernes por la noche el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, le dijo al director ejecutivo de la Asociación de Jugadores, Tony Clark, que si el deporte no hace un mejor trabajo en el manejo del coronavirus, podría suspenderse la temporada.

En conversaciones de texto con sus compañeros de equipo el viernes, los representantes de jugadores de la Asociación también advirtieron sobre la amenaza para la temporada, según las mismas fuentes.

Pero el pasaso, sábado Manfred dijo que sigue confiando en que la temporada 2020 puede continuar, y declaró que "no hay razón para renunciar (a la actividad) ahora".

