Panameño Edmundo Sosa se siente como en casa con los Filis

El pelotero panameño Edmundo Sosa vive un buen momento con los Filis de Filadelfia, equipo que lo hace sentir como en casa.

Esa comodidad se traduce en motivación para hacer las cosas bien a la hora de ingresar al diamante.

"Me siento en casa. Me siento cómodo aquí. Adoro a mis compañeros. La gente ha sido genial conmigo. Esa es la motivación que necesitas para hacer el trabajo extra, hacer pequeñas cosas para mostrarles la mejor versión de mí", dijo a The Press of the Atlantic City.

Sosa juega con entusiasmo. Días atrás, tras conectar un batazo oportuno agitó el puño y simuló rasgarse la camisa como si Clark Kent se convirtiera en Superman.

El piloto de los Filis, Rob Thomson, mencionó que Sosa es un chico maravilloso fuera del campo y "eléctrico" dentro del terreno.

Según Sosa, esa vitalidad en cada partido la aprendió jugando en Panamá.

"La forma en que aprendí a jugar béisbol en Panamá es la forma en que la juego ahora. Hay que traer energía todos los días. Tienes que ayudar a tu equipo. Esa es mi forma de jugar", añadió.

Filadelfia cambió al relevista JoJo Romero a los Cardenales de San Luis por Sosa el 30 de julio pasado. Sosa bateó para .315 en 25 juegos con Filadelfia, la temporada anteriorr.

"Es un defensor de élite. Se mantiene enfocado y se está convirtiendo en parte de fuerza ofensiva", añadió Thomson.

Al respecto, Sosa recalcó que sabe que su defensa es bastante buena, pero la gente necesita saber que también tiene un buen bate.

Actualmente Sosa batea para .317, con seis carreras impulsadas y 2 jonrones en 41 turnos al madero.

