Panameño Jaime Arboleda cayó por nocaut técnico ante Chris Colbert, en Estados Unidos

El boxeador panameño Jaime Arboleda perdió la noche del sábado ante el estadounidense Chris Colbert, en la pelea estelar por el título mundial interino superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que se disputó en el "Mohegan Sun Arena" de Uncasville, de Connecticut, Estados Unidos.

Colbert avisó desde temprano y puso en malas condiciones al panameño en los tres primeros asaltos.

Arboleda, por su parte, mejoró en el cuarto, sin embargo, en los siguientes rounds su rival se mantuvo arriba en las tarjetas.

La situación se complicó para el istmeño en el noveno asalto, cuando cayó y fue salvado por la campana. Ese era el preámbulo al triunfo que ya saboreaba Colbert.

En el décimo tramo se evidenció la comodidad con la que el norteamericano distribuía sus golpes. A Arboleda solo le quedaba noquear para salir por la puerta ancha.

Pero el golpe certero llegó por parte del vigente campeón, quien en el round número 11 mandó a la lona dos veces a Jaime. Ante esta situación el árbitro decidió ponerle fin al pleito y Colbert triunfó por nocaut técnico.

Tras este resultado, Colbert retuvo la corona y queda con marca de 15-0 (6 nocauts).

Arboleda, en tanto, tiene récord de 16 victorias y dos derrotas (13 KO).

Esta era la primera oportunidad de disputar una pelea de campeonato mundial para Arboleda, que ahora analizará su futuro.

Today, the best boxer won, congratulations to @_Primetime718 enjoy your victory.



Hoy gano el mejor en el ring, felicidades a Cris Colbert. Disfruta tu merecida victoria.#ColbertArboleda @ShowtimeBoxing @SampsonBoxing— Jaime Arboleda (@LittleJames507) December 13, 2020