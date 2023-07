Panameños listos para debut en torneo de San Diego en golf

La representación de Panamá, integrada por 10 promesas del golf, compite desde este martes 11 de julio en uno de los torneos juveniles más importantes del mundo: el IMG Academy Junior World Championship, en San Diego, California, Estados Unidos.

Desde que la Asociación de Golf Junior de San Diego fundó este torneo en 1968, ha crecido hasta tener hoy día 1250 participantes de 56 países y 42 estados estadounidenses, convirtiéndose en el evento internacional más grande del mundo y único por su representación internacional y diversidad cultural.

Los golfistas que nos representan fueron escogidos en atención a su desempeño y resultados en el Junior Tour APAGOLF SUB18 2022-2023. Ellos son Gabriela González, Alessandra Arango, Samuel Durán y Emilio Bonilla en la categoría 15-18 años; en 9-10 años, Juan Raúl Boyd y Aurelio Gómez; en 11-12, Ricardo Arango y Felipe Duncan y en 13-14 años: Oscar Espino y Pablo Brenes.

Durán verá acción desde las 7:30 a.m., en un grupo integrado por el paraguayo Matias Koropeski y los estadounidenses Shiv Parmar y Colin Lee, en la cancha Torrey Pines - South Course. Bonilla, por su parte, le acompañan el tailandes Sivawong Aukrawat y Matthew Diehl y Aiden Tiet, ambos de Estados Unidos, desde la 1:20 p.m.

En damas, en la categoría 15 a 18 años, González sale junto a la mexicana Miranda García y la estadounidense Tyler Wilczek, desde las 9:09 a.m. en la Torrey Pines - North Course. Arango, lo hace a las 12:23 m.d., en compañía de la tailandensa Valencia Chan y la estadounidense Addiley Lloyd.

En Shadowridge GC, en el grupo de 9 a 10 años, Raúl Boyd, juega junto a Scott Tian, de Estados Unidos y Mariano Maldonado Magaldi, de México, a las 9:27 a.m. Gómez lo hace a las 10:12 a.m., con Weijian Lu, de Canadá y Amar’e Bautista, de Estados Unidos.

En la categoría de 11 a 12 años, en la cancha Morgan Run Resort and Club, Duncan da su primer golpe a las 8:15 a.m., en un grupo con los estadounidenses Chase Bachelet y Alejandro Sebastian Fischer; mientras que Arango, lo hace a las 8:24 a.m., con Francisco de Asis Torres, de Colombia y Enzo Taylor, de Estados Unidos.

La categoría de 13 años a 14, en la Arrowood Golf Course, Espino da su golpe a las 7:43 a.m. junto a Jim Zhu, de Canadá y Keita Yobiko, de Estados Unidos. Brenes lo hace a las 1:12 p.m. en compañía de los estadounidenses Arjun Somani y Jake Williams.

La representación panameña, avalada por la Asociación de Golf de Panamá se une a otras delegaciones de 56 países que se disputarán la supremacía del golf mundial en las categorías que van desde los 6 años hasta 18 años de edad, en damas y varones.