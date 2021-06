Paolo Espino admite que ahora 'tiene más confianza'

Nunca es tarde, cuando la dicha es buena. El Panameño Paolo Espino tuvo que esperar 15 años, para lograr su primera primera victoria en Las Grandes Ligas.

Espino expresó que lo vivido ante los Piratas fue "algo increíble", y agregó en una entrevista de mlb.com que ahora tiene "más confianza es sus cosas que en el pasado", por lo cual se mantiene enfocado en mantenerse en las Grandes Ligas.

"Me costó tanto llegar finalmente aquí, que no quería que me enviaran de regreso", dijo el lanzador.

"Ahora, en mi cabeza, es más simplemente salir, divertirme, hacer lo mejor que pueda, dar el 100% y pase lo que pase, pasa", sostuvo Espino.

El lanzador fue elegido por el "draft" en el 2006 en el béisbol rentado; subió a las mayores en el 2017 con los Cerveceros de Milwaukee, luego tuvo en Texas y posteriormente cayó a los Nacionales , obtuvo su primera victoria en las Grandes Ligas el miércoles por la noche en el triunfo de Washington por 3-1 ante los Piratas de Pittsburgh.

En ese juego el panameño de 34 años trabajó cinco entradas, permitió solo tres imparables, ponchó a dos bateadores, no dio base por bolas, hizo 53 lanzamientos (39 strikes) para dejar su marca (1-2) y con una efectividad en 2.28.

La lesión de Max Scherzer que lo dejó fuera de acción por 10 días, le abrió el camino a Espino y el piloto de los Nacionales, Dave Martínez, reconoce el trabajo que realiza el panameño en la actual temporada, "tiene una estrategia en cada bateador y se apega a eso", dijo el manager y agregó, "está decidido a sacar outs, y obtener outs rápidos, y lo hizo", sostuvo.

"Su trabajo nunca es fácil. Él (Espino) entra, nos mantiene en el juego, comienza por nosotros. Hace muchas cosas diferentes y las ha hecho muy bien en todas", expresó Martínez.