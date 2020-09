Pierre Gasly se queda sin palabras para explicar su inesperada victoria en la Fórmula Uno

El francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), que logró ayer su primera victoria en Fórmula Uno al ganar el Gran Premio de Italia, manifestó en el legendario circuito de Monza que "no" se lo cree "aún" y que no tiene "palabras para explicar" lo que siente.

Gasly, nacido hace 24 años en Rouen, había sido relegado la temporada pasada de Red Bull, al 'equipo nodriza', Toro Rosso -rebautizado este año Alpha Tauri-, con el que había logrado su primer podio en F1 al acabar segundo el Gran Premio de Brasil, en el que el español Carlos Sainz hizo lo propio acabó tercero.

Ayer ambos mejoraron un puesto su mejor resultado en la categoría reina, con el galo ganando la carrera y el español de McLaren, en segunda posición.

"No me lo puedo creer aún, es increíble que haya ganado. No tengo palabras para describir esto. Este equipo ha hecho tanto por mí que no sé ni cómo agradecérselo", comentó Gasly, que debutó en F1 con Toro Rosso, antes de subir a Red Bull y volver al equipo con el que se estrenó en la categoría reina.

"Este equipo me ha dado mi primera oportunidad en la Fórmula Uno, con este equipo subí por primera al podio y con este equipo he logrado mi primera victoria en F1", dijo el galo, gran amigo de su compatriota el fallecido Anthoine Hubert, homenajeado el pasado fin de semana en Spa-Francorchamps (Bélgica).

Gasly el primer triunfo de un francés desde que en 1996 Olivier Panis ganara en Mónaco.

"Todo esto es mucho mejor de lo que me esperaba. El año pasado logré mi primer podio; y hoy he logrado mi primera victoria. Es increíble", opinó.'

1996

año en que un francés ganó por última ocasión una carrera en la Fórmula Uno. 164

puntos acumula Lewis Hamilton, en la cima de la clasificación de pilotos.

Lance Stroll (Racing Point) fue tercero y el líder del Mundial, el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) concluyó séptimo.

Con el primer 'safety car', Hamilton 'tiró' la victoria, al entrar a cambiar neumáticos cuando el 'pit lane' estaba cerrado. Una acción que al principio casi nadie entendió, ya que el inglés fue el único que entró; y que le costó una penalización de diez segundos con una parada en la entrada a garajes ('stop and go') que le derivó al fondo de la parrilla. Desde la que acabó remontando hasta la séptima plaza final.

El séxtuple campeón mundial minimizó daños -o aumentó su ventaja, según como se mire-, porque Max Verstappen (Red Bull) se retiró en la vuelta 30. Y ahora el inglés lidera con 164 puntos, 47 más que Bottas y con 54 de ventaja respecto al holandés.

Por su parte Vettel abandonó en la sexta de las 53 vueltas, por un problema en los frenos. Solo 17 giros después, en la 23, se produjo el accidente de su compañero Charles Leclerc, que también dejó fuera de combate al monegasco. Y que fue decisivo para el desenlace de la carrera.