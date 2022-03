Pitazo: Fallas con Honduras que fueron cruciales

Panamá no logró vencer a Honduras. Se jugó mal, tanto fuera de la cancha con Hernán "El Bolillo" Gómez, como dentro del terreno de juego por parte de Thomas Christiansen.

No entiendo todavía como se le festeja, aplaude celebra a Hernán "El Bolillo" Gómez que no es nuestro enemigo, pero sí nuestro rival futbolístico unos minutos antes de un juego definitivo de eliminatoria mundialista, había que robarle la calma al colombiano y no se hizo.

No tengo nada en contra Hernán Darío Gómez, le agradezco la clasificación al primer mundial de Panamá. Pero Rusia 2018 ya pasó, fue parte de la historia y festejar, aplaudir la llegada del "El Bolillo" en el estadio Rommel en juego definitivo de eliminatoria. A mí juicio fue faltarle el respeto a Thomas Christiansen durante esos minutos.

Estoy seguro que lo más que quería y desearía Christiansen en esos minutos era el respaldo de todo el país y pienso no lo tuvo. Y eso se dio momentos antes de un partido que te podría llevar a Panamá a su segundo Mundial.

Había que desconcentrar a Honduras y a "El Bolillo" Gómez, eso no ocurrió, en ningún sentido, desde medio de comunicación, comunicadores, fanáticos y hasta dirigentes, ahí se falló.

El colombiano como "viejo zorro" supo manejar el partido tanto dentro como fuera de la cancha y eso hay reconocerlo.

Esos aplausos a "El Bolillo" se podrían realizar en otro momento, bajo otras circuntancias.

Si los fanáticos o exjugadores, jugadores de la selección panameño, por respeto a "El Bolillo" desean apludirlo, etc a Hernán Gómez, está bien, pero no en ese momento y aclaro sin dejar de ser cortés, respetuoso.

Pero volviendo al juego, en lo táctico, en lo futbolístico Thomas Christiansen también quedó a deber, Honduras cambió su estrategia en el segundo tiempo, tapo las salidas, presionó, jugó hombre a hombre en marcas puntuales y el técnico del equipo panameño no pudo contrarrestar esa situación táctica, aunado que los jugadores cayeron en desesperación.

Como estratega en está ocasión Christiansen me quedó a deber, puso puros atacantes en el segundo tiempo, pero cómo trasladar el balón desde atrás hasta la ofensiva con solamente Aníbal Godoy en el mediocampo. Al estar presionado en la salida, los jugadores se desesperaron y cayeron en muchas ocasiones al pelotazo. Tuvimos a Christiansen como técnico, pero faltó el estratega.

Tampoco hubo liderazgo en la cancha en el segundo tiempo, faltó quien temporizara por Panamá, pusiera orden, principalmente en el mediocampo.