¿Por qué cambió el luchador Alvis Almendra de categoría?

El múltiple medallista panamericano, Alvis Almendra, vislumbra un futuro de nuevas oportunidades luego de su cambio de categoría.

Versión impresa

Almendra obtuvo la medalla de plata en Toronto 2015 en la división de los 75 kilogramos, luego decidió aumentar y competir en los 87 kilos. Con ese peso ganó la presea de bronce en Lima 2019, sin embargo, tras no conseguir el cupo a las Olimpiadas de Tokio, el luchador decidió darle un giro a su carrera.

Ahora Almendra emprenderá nuevas conquistas en la categoría de los 77 kilogramos. El paso inicial le trajo retos, pero una vez superados, la adaptación ha sido positiva.

"Tuve que cambiar muchas cosas en la alimentación. Lo más duro es hacer el peso, después solo tienes que mantenerlo. Me estoy manteniendo a tres kilos del peso. Estoy entrenando y comiendo bien. No paso hambre, la dieta no es tan estricta. Estoy muy cómodo en los 77 kilogramos", dijo Almendra a Panamá América.

El luchador recalcó que la decisión de cambiar de peso la tomó en conjunto con la federación de este deporte, después del clasificatorio olímpico de Bulgaria 2020 porque consideraron que estaba regalando mucho peso. Además, en esta categoría se medirá a rivales con características físicas similares.

"No tengo la estatura adecuada para el peso de los 87 kilogramos, en ese peso los atletas son más altos. En los 77 competiré contra atletas del mismo peso y tamaño. En este peso he vuelto a hacer proyecciones técnicas. He ganado mucho", expuso.

El deportista confesó que nunca pensó que podría volver a marcar un peso inferior, debido a que en su momento los 75 kilogramos le costaban.

Almendra se prepara para el clasificatorio a los Juegos Panamericanos 2023, el cual se realizará en mayo en Chile.

VEA TAMBIÉN: Andrés Andrade sigue mostrándose y dejando buenas senciones en el empate de Arminia

El veragüense apunta a obtener su tercera medalla en el máximo evento continental de forma consecutiva y no descarta seguir buscando el cupo a las Olimpiadas de París 2024.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!