Postemporada en la NBA -6

Se finalizaron las finales de conferencia, y esto da paso a las finales de la NBA. Es increíble cómo llegamos a este punto, así que repasemos lo que pasó.

Con la lesión de Trae Young y Giannis Antetokounmpo, ambos equipos se encontraron en una peculiar posición. Analizando los juegos anteriores, los Hawks tenían la ventaja; pero la ausencia del griego solo provocó que los demás jugadores de Milwaukee fuesen más agresivos. El coach Budenholzer ajustó su plan de juego, poniendo en posiciones ventajosas a Brook López. No muchos recuerdan, pero Lopez era uno de los mejores jugadores en el poste bajo en la época transitoria de 2013-2016. Dejó de posicionarse allí por el cambio radical en la NBA, y desde entonces ha trabajado como un centro que tira desde la línea de tres puntos. Con la ausencia de Giannis, empezó a jugar como el "All Star" que fue hace unos años. Jrue Holiday también empezó a atacar el aro con mayor frecuencia, expandiendo sus posibilidades ofensivas. El balón fue distribuido equitativamente, siempre buscando el mejor tiro, con el contexto de la posesión. Estos factores fueron claves para la victoria de los Bucks, a pesar de no contar con su superestrella.

Por parte de los Suns, las señales de victoria eran claras, pero aún así deslumbraron al público con la manera de lograr el triunfo. Los Clippers estaban abatidos, pero batallaban con fuerza. En el partido 6, Chris Paul fue el héroe. Después de ser apreciado por sus pares, dudado por los medios de comunicación y casi llegar a ser "irrelevante" para la liga; Paul domina el partido y trae la victoria en el estadio donde fue anteriormente ridiculizado. Sus últimos momentos en cancha fueron unos de deleite ante los abucheos del público, una imagen que captura la esencia de quien es Chris Paul como jugador. Devin Booker demostró que puede jugar a pesar del dolor de sus lesiones. DeAndre Ayton sigue siendo el anotador más efectivo en la historia de los "playoffs" y el ancla de la defensa interior de Phoenix. Dado que todo el equipo está determinado a ganar la última serie del año, la batalla que vendrá será una combate de personalidades y determinación.

Recordemos las narrativas con las que cada jugador clave viene:

Chris Paul: nunca puede mantenerse sano y llevar a sus equipos al más alto nivel.

Devin Booker: un anotador que juega por sí solo, con "estadísticas vacías" en malos equipos.

DeAndre Ayton: alguien que no merecía ser la primera selección del draft, sobre jugadores como Luka Dončić y Trae Young.

Giannis Antetokounmpo: una superestrella cuyo estilo de juego no funciona en la postemporada.

Khris Middleton: un "All Star" que se cae en momentos claves.

Jrue Holiday: el mejor jugador defensivo perimetral que nunca avanza muy lejos en la postemporada.

Estos dos equipos demuestran que los equipos que llegan y ganan campeonatos son aquellos que aprovechan cada fichaje, selección de draft o traspasan por jugadores que complementan a sus mejores jugadores. Aunque no sean los mercados más grandes en la liga, tienen una fuerte fanaticada, que está allí en los buenos y malos momentos de la franquicia. Después de años de ver a los Lakers, Celtics, Heat y Warriors dominar, es refrescante ver equipos que utilizan todos sus recursos (no solo su ubicación o historia) para llegar a la cima.

Los ganadores son los pequeños mercados, porque los próximos en la posición de los Bucks o Phoenix pueden ser los Grizzlies y Hornets. Todos debemos disfrutar de este momento, ya que muestra que existe paridad en la NBA. Solo esperemos que Giannis pueda regresar pronto para disfrutar este fantástico momento.

Hasta la próxima, gocen las Finales, esto es todo por esta semana en "Desde el Tabloncillo".