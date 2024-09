'Puma' Rodríguez sobre su llegada al FC Juárez: 'El mejor contrato de mi carrera'

El internacional panameño José Luis "Puma" Rodríguez, negó tener problemas de racismo en la Estrella de Roja de Belgrado, que su salida tampoco fue por el tema de la Champions League y que tiene una realidad que es FC Juárez, "donde tengo que tratar de sacar mi mejor versión". precisó.

"No es verdad el tema de racismo, ni si quiera el de Champions", reiteró "Puma" Rodríguez y admitió que hubo interés del León de México, de un equipo en Turquía el cual no se dio porque se cerró el mercado y otro de Israel, pero no era de su interés.

"Puma" añadió que en León hubo el inconveniente de la plaza por ser extranjero y se presentó la opción de FC Juárez, que es un proyecto en crecimiento que tiene buenos jugadores y que cuenta con gente de Europa.

Rodríguez que ha sido fustigado por un sector del fútbol panameño por su fichaje en Juárez, agregó que "la gente no sabe que pasa", y añadió que con lo ocurrido "me ha dolido", según sus declaraciones en El Marcador en Nex.

"El fútbol es mi vida, pero también quiero lo mejor para mi familia", dijo Rodríguez, quien añadió que en Juárez ha tenido el mejor contrato que le pagarán en su carrera.

"Es el mejor contrato de mi carrera, el mejor contrato económico", añadió.

"Puma" Rodríguez, reconoció que no debería hablar mucho, explicó que su contrato es a préstamo hasta junio del 2025, con opción a compra y está feliz en Juárez.

El panameño recordó que tiene tres años de contrato con la Estrella Roja, luego de cumplir con Juárez, podría regresar a Serbia, el club mexicano lo podría comprar o ir a otro club, pero que solo Dios sabe su futuro.

"Yo tengo una realidad (es Juárez), y tengo que tratar de sacar mi mejor versión", dijo el panameño.

En la Estrella Roja "las cosas no se dieron colmo yo esperaba", sostuvo "Puma" y agregó "yo sé mi realidad, lo que ha pasado, no estaba cómodo", comentó el panameño y advirtió que el nivel de la liga mexicana es mejor que la de Serbia.