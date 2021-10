Qatar 2022: comentarios y análisis del partido Perú vs. Chile

Ya solo falta un año para conocer quién será el próximo equipo que levantará la copa de oro del mundial de fútbol que se disputará en Qatar 2022. Y en Sudamérica las eliminatorias son bastante competitivas. Las casas de apuestas están a todo dar dando sus deseados bonos como lo es en el caso de del CÓDIGO PROMOCIONAL INKABET, el cual va destinado al gran partido de Perú vs. Chile. El cual ocurrirá este jueves 07 de octubre del 2021.



Y es que todos los clásicos del pacífico tienen muchos por prometer y más cuando se presenta un Perú de séptimo y un Chile de octavo y entre ellos solo 1 punto de diferencia. Chile posee a un gran entrenador como lo es Martín Lasarte, el cual seguro los llenará de estrategia, técnicas y tácticas, y buscará doblegar a un Perú que mantiene firmemente a Ricardo Gareca como su director técnico, el cual ha hecho un gran trabajo teniendo a su selección por encima de su rival en la tabla de clasificaciones.



Chile en los últimos tres partidos



Chile viene de perder contra Brasil, empatar con Ecuador y perder contra Colombia. En los tres partidos apenas logró conseguir 1 punto dejando ir 8 que bien los hubiese posicionado. Algo que se puede resaltar es que para muchos de los analistas en deportes el resultado con Brasil no reveló la realidad del partido. Con un destacado Chile que remató varias veces al arco, con una posesión del 60% del balón y a maneras generales superior a Brasil, sin embargo, le faltó contundencia.



Empatar contra Ecuador es un gran mérito, ya que no conseguían sacar 1 punto en Quito desde hace 24 años. Chile ha ganado una sola vez en Quito y fue el 9 de julio de 1993 y fue en un partido amistoso. En la última jornada contra Colombia Chile cae 3-1 donde la equivocación fue en el planteamiento de la primera mitad, lamentablemente para la roja fue muy difícil remontar.



Imagen de Perú para el partido



En un partido donde el que gane dejará al otro con muy pocas posibilidades de alcanzar el quinto puesto, Perú obtuvo un mejor resultado que Chile en la Copa América: clasificaron de manera relativamente cómoda con todo lo de la ley para el mundial de Rusia del 2018 y están mucho más cerca de Chile de repetir la hazaña en el mundial de Qatar 2022.



Perú llega con una urgencia de sumar puntos para evitar quedar relegado en la tabla de clasificaciones en estas eliminatorias para el mundial de Qatar 2022. En las últimas 3 fechas Perú logró obtener 4 de los 9 puntos que estaban en juego. Una pequeña ventaja es que su contrincante no tendrá en juego al gran Arturo Vidal, ya que este se encuentra suspendido debido a una acumulación de tarjetas.



Lugar y fecha de la competición



El Estadio Nacional de Lima ha sido seleccionado para protagonizar este duelo de la décima primera jornada, para las eliminatorias del mundial de fútbol Qatar 2022. Debido a las restricciones de la pandemia sólo se permitirá la presencia física del 20% del aforo.