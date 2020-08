Raphael Varane sobre eliminación del Real Madrid: 'Esta derrota es mía'

Dos errores de un titubeante Raphael Varane condenaron al Real Madrid (2-1), que terminó de entregar la eliminatoria ante un Manchester City que por fin consigue su gran triunfo europeo (4-2 en el global).

Los de Pep Guardiola desangraron a un temeroso Real Madrid que llegó a estar a un gol de la prórroga con el 1-1, pero que se marchó a casa por los errores en defensa de un errático Varane, quien echó de menos tener a Sergio Ramos a su lado.

Los nervios, siempre cruciales en estos cruces y en otras ocasiones verdugos del City, traicionaron al Madrid, que pecó en eso en lo que Rodrigo les ponía como favoritos, en experiencia y mentalidad.

A los nueve minutos, la presión alta de Guardiola dio sus frutos y Varane se hizo un lío. Gabriel Jesús le Robó la cartera y asistió a placer a Sterling, que solo tuvo que empujarla.

Para el técnico de Real Madrid, la sensación cuando se pierde no podemos estar contentos pero sí muy orgullosos de lo que hicimos, hay que felicitar al rival que ha jugado muy bien y nada más. No hay que buscar excusas, perdimos los dos partidos y lo más importante es que estoy muy orgulloso de mi equipo que lo ha dado todo en el campo pero a veces no te sale", aseguró

Zidane reconoció la superioridad del Manchester City de Pep Guardiola. "Al final son dos partidos y los hemos perdido. Creo que es merecido".

El técnico madridista lamentó el mal inicio de su equipo y defendió a Raphael Varane tras dos errores decisivos. "Sobre todo al principio nos costó, los primeros 20 minutos. Ha sido un poco la sensación pero luego jugamos bastante bien y en la segunda parte cuando estábamos mejor nos meten el segundo gol".

"Varane tiene que estar tranquilo, con la cabeza arriba y nada más, porque el 95 % de lo que hicieron todo el año los jugadores ha sido espectacular. Me quedo con eso, es lo que acabo de decirles", aseguró tras salir del vestuario.

Varane dio su versión

El francés Raphael Varane firmó uno de los peores partidos en su carrera profesional con dos errores graves que provocaron los dos goles de la victoria del Manchester City y por ello quiso responder por sus fallas.

"Quiero dar la cara porque, para mí, esta derrota es mía. Lo tengo que asumir. Estoy triste por mis compañeros por el esfuerzo que han hecho y tengo mi responsabilidad en esta derrota. Estábamos bien en el partido, habíamos preparado bien el partido, pero los errores se pagan muy caros a este nivel", comentó, Varane.

Mientras que el belga Eden Hazard lamentó no haber marcado más goles en los buenos minutos de la primera parte ante el Manchester City y aseguró tras la eliminación que "en este club lo quieres ganar todo, especialmente la Champions".

