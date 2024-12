Real Madrid al borde del precipicio en la Champions League

La reedición de la Supercopa de Europa, el primer título conquistado de los siete a los que opta este curso el Real Madrid, mide el momento de irregularidad del equipo de Carlo Ancelotti, castigado por las lesiones y angustiado por las derrotas, hasta tres en la Champinons League que sitúan al campeón al borde del precipicio y le obligan a sacar un buen resultado este martes ante el Atalanta, líder de la Serie A e invicto en 'Champions'.



Con el espejo de LaLiga, tras la reacción en Girona a la derrota de San Mamés, explotando su poderío ofensivo para tener a tiro el liderato si vence el partido aplazado en Valencia, el Real Madrid encara con una necesidad inesperada en el nuevo formato de la Liga de Campeones un partido crucial en Italia.



Su debilidad de visitante, cayendo en casa del Lille y el Liverpool, sumado al partido cedido ante el Milan en el Santiago Bernabéu, dejan al conjunto madridista vigésimo cuarto clasificado. Es el último puesto de los equipos que pasan a la siguiente ronda, lejos de los ocho primeros que acceden directamente y obligado a jugar una eliminatoria previa para estar en octavos de final.



Atalanta, Salzburgo en el Bernabéu -al que se medirá también en el Mundial de Clubes- y Brest es el camino madridista para el despertar europeo. Con el buen recuerdo del primer partido oficial del curso, la final de la Supercopa europea en Varsovia, donde explotó su mayor experiencia en los duelos que deciden títulos. El estreno soñado de Kylian Mbappé, con un gran gol, antes de unos meses de rendimiento irregular. Lejos de lo que se esperaba de la llegada de uno de los mejores delanteros del planeta.



Se levantó Kylian en Girona, como debe hacer el Real Madrid en Bérgamo, con un gol que plasma sus virtudes tras ser centro de la crítica por sus penaltis fallados ante Liverpool y Athletic Club en las dos últimas derrotas. Y ante el Atalanta se perfila un partido similar para que siga creciendo, recuperando la confianza perdida, con la oportunidad de tener metros para correr en transiciones ante un rival que arriesga con balón.



No dio Mbappé el paso al frente en liderazgo que le correspondía ante la ausencia de Vinícius. Fue Jude Bellingham el que regresó a la importancia del pasado curso, marcando en cinco jornadas ligueras consecutivas y reencontrándose con su identidad tras un mal inicio de temporada. Y en Italia, el brasileño, al que tanto añora el Real Madrid, estará de vuelta para aumentar el desequilibrio.



Con lo justo en defensa, donde Ferland Mendy se suma por una lesión muscular a las bajas de Dani Carvajal, Éder Militao y David Alaba, Carlo Ancelotti debe decidir si el canterano Raúl Asencio está para un duelo de tal importancia. Pasó el examen de Anfield y en San Mamés fue de los pocos que se salvó, pero el regreso de Aurélien Tchouaméni provoca la duda del técnico italiano.



La posición del francés, con su compatriota Eduardo Camavinga aún de baja, condiciona la de Fede Valverde y la posible titularidad de Luka Modric, que dejó su candidatura con un buen encuentro en Girona. Rodrygo, con molestias musculares, apunta al banquillo de inicio. Como Brahim Díaz o Arda Güler, revulsivos de Ancelotti por si el partido no transcurre por el camino esperado.



La derrota ante el Milan cortó una racha de once victorias consecutivas del Real Madrid ante equipos italianos en la 'Champions'. En total son 17 triunfos de sus 19 últimos duelos contra clubes de Italia en una dinámica que necesita extender para cambiar el rumbo en un nuevo formato de competición que no le ha sentado nada bien.



Invicto en Liga de Campeones -con 3 victorias y 2 empates- y líder de la Serie A por vez primera en su historia a estas alturas del campeonato, el Atalanta es en estos momentos uno de los equipos más en forma de Europa. Suma ya 9 partidos seguidos ganados en Italia y no pierde en los últimos 14 entre todas las competiciones.



El técnico Gian Piero Gasperini ha mejorado su obra maestra de 2018, cuando un desvergonzado Atalanta campó por la Liga de Campeones sembrando el terror con un ataque desmedido, casi caótico. De aquello hace ya tiempo. La esencia es la misma, la de un equipo valiente que busca la puerta sin contemplaciones. Pero el orden es mucho mayor, mucho más sólido.



La presión que implementa sigue siendo alta, al hombre y a campo completo. En eso no ha variado. Pero el nivel de inteligencia de los jugadores en un organismo colectivo que entienden a la perfección ha elevado el techo competitivo. Asfixiar al Real Madrid en salida de balón será el principal objetivo.



Es un equipo más sofisticado, más consciente. Y un combinado que además ya sabe lo que es ganar en grandes escenarios. Puntos de experiencia adquiridos tras una Liga Europa estelar que ganó al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Desde entonces, la ciudad de Bérgamo no ha dejado de soñar despierta con un equipo que genera divertimento en el campo y cuya efectividad es desmedida.



Porque es el equipo que más goles marca en Italia, con un total de 38; es el que menos recibe en Europa, solo 1 por los 11 anotados; y es el que tiene entre sus filas al máximo goleador de Serie A, un Mateo Retegui que suma 12 goles y 3 asistencias. Sus socios arriba no se quedan atrás. El nigeriano Ademola Lookman atesora 8 goles y 4 asistencias. El belga Charles De Ketelaere, 3 dianas y 4 pases decisivos.



Mucho tiene que ver también un jugador algo más discreto mediáticamente, pero imprescindible para los 'nerazzurri' como el brasileño Ederson, dueño absoluto del centro del campo, jugador indispensable para el buen hacer del equipo. Su despliegue físico le permite abarcar mucho campo en fase defensiva, su calidad le convierte en fundamental en construcción.



Con su habitual esquema de 3 centrales; 2 carrileros profundos como Raoul Bellanova y Matteo Ruggeri; Marten De Roon y Ederson en el centro del campo; y el tridente de moda arriba, el Atalanta quiere mantener su aura de equipo revelación ante una de sus pesadillas.



Y es que la evidente cuenta pendiente de la 'Dea', nombre que por cierto recibe al ser una 'Diosa' de la mitología griega, curiosamente convertida en uno de los leones que tira de la Cibeles, el referente blanco, es la de ganar al Real Madrid. Los tres enfrentamientos anteriores se saldan con victoria del club blanco. Solo Davide Zappacosta es duda para el duelo. El colombiano Juan Cuadrado y el italiano Gianluca Scamacca, lesionados de larga duración, están descartados.