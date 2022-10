Real Madrid empata y avanza a octavos; PSG no pudo ante Benfica en la Champions

El Real Madrid selló su pasaporte a los octavos de final con dos jornadas por disputarse de la fase de grupos de la Liga de Campeones, con un tanto salvador de Antonio Rüdiger (1-1), que se jugó el físico en el minuto 95 por evitar la primera derrota de la temporada, ante un Shakhtar que volvió a tutear al campeón exhibiendo orgullo en tiempos de guerra para Ucrania, en los que el fútbol es vía de escape.

La situación holgada y la cercanía del clásico condicionó tanto el once de Carlo Ancelotti como el comportamiento de los que jugaron. Y en el fútbol actual no se gana a nadie sin la mentalidad adecuada. Era la primera ocasión de ver de inicio a un Real Madrid sin Vinícius. Sin la verticalidad y el desborde que asegura el brasileño, buscando la resurrección de Eden Hazard en una demarcación que le va como anillo al dedo.

Ahí brilló Rodrygo ante el Shakhtar en el Santiago Bernabéu, en un 4-2-3-1 a espaldas del punta, un Karim Benzema que está de vuelta necesitado más que nunca de goles que impulsen la mejor de sus versiones. Pero un mes sin jugar de Hazard pasa factura. Queriendo agradar con balón pero sin el físico necesario para salir de la intrascendencia. Con menos obligaciones defensivas que jugando en banda, sin un marcaje estrecho cercano como cuando probó de 9.

En las rotaciones de Ancelotti sobresalió Nacho, visiblemente molesto por la situación que le toca vivir por la llegada de Rüdiger. Su primera parte fue para poner en las escuelas de fútbol para aquellos que quieren ser defensas. Se cansó de taponar disparos, hacer coberturas con rapidez, cortar ataques del rival. Siempre bien posicionado, metido en el partido como si de una final se tratase. Era la suya. La de demostrar que merece más de lo que está recibiendo.

PSG empata ante Benfica, Juventus pierde

El París Saint-Germain y el Benfica se neutralizaron al empatar (1-1) en el Parque de los Príncipes, en un partido plano que se resolvió con dos penaltis y en el que todas las miradas estuvieron pendientes de Kylian Mbappé después de que se filtrara que quiere abandonar el club de la capital francesa.

Tras la derrota de la Juventus de Turín ante el Maccabi por 2-0, la victoria colocaba en octavos de final al que ganara el partido, pero ninguno de los dos fue capaz de hacerlo, aunque ambos están en una posición envidiable para conseguirlo en las dos jornadas que restan.

El duelo, carente de volumen, se resolvió con un gol de Mbappé y otro de Joao Mario, ambos de penalti, ante el escaso número de ocasiones que tuvieron.

Los portugueses mantiene su condición de invictos en la temporada en todas las competiciones y los franceses encadenan un tercer duelo consecutivo sin victoria, algo que no hacían desde la temporada 2016/17 con Unai Emery en el banquillo.

Todos los ojos estaban en el dorsal "7" de Mbappé, colocado de nuevo el en pivote de un tridente en el que el español Pablo Sarabia ocupó el puesto de Lionel Messi, ausente por lesión por segundo partido consecutivo.

