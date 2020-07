Real Madrid festeja su título de Liga

Sergio Ramos alzó la copa de la Liga al cielo de Madrid en la celebración más extraña del Real Madrid en su historia, en un estadio Alfredo Di Stéfano vacío, sin aficionados celebrando el éxito en las gradas, pero con el reconocimiento de los jugadores a Zinedine Zidane, que fue manteado.

Real Madrid se impuso a Villarrreal 2-1 llegó a 86 puntos, mientras que Barcelona se quedó con 79 al caer en casa ante Osasuna 1-2 y solamente falta una fecha.

Fue el título 34 de Liga del Real Madrid que será recordada como la competición del coronavirus. momento siempre especial. Uno a uno fueron levantando la copa y posando ante los fotógrafos. Muchos besaron el trofeo olvidando el protocolo.

"Es un premio a la constancia, al trabajo; cuando lo haces bien acabas teniendo recompensa. Ganar los diez partidos es muy complicado y tiene mucho mérito a pesar de lo que puedan decir. La Liga del trabajo, del esfuerzo y la constancia. Ser regular ha sido lo más importante. Quizá la Liga del coronavirus, que esperamos que no haya más como este", declaró el capitán Sergio Ramos.

"Ha sido una temporada atípica después de lo que hemos vivido, pero yo creo que la claridad después del confinamiento era clara, que teníamos que ganar todo lo que teníamos por delante porque no dependíamos de nosotros; no había margen de error. Hemos salido cada partido a ganarlo. Todos los partidos no se pueden ganar de forma tranquila. Nuestra 34ª Liga, la quinta mía, muy contento por el trabajo realizado",, dijo Ramos.

Mientras que el técnico Zidane, no oculó su alegrí a y aseguró que es uno de sus mejores días como profesional y que, incluso, es mejor que ganar una 'Champions'.

"Hemos ganado porque somos nosotros los que ganamos más puntos, al final es esto. Es uno de los mejores días que he vivido como profesional porque es una liga que, después del confinamiento, es impresionante.

"Sí, sí? esto es una cosa? la Champions es la Champions?", continuó sobre si lo valora más que la Liga de Campeones".

Mientras que el portero Thibaut Courtois recordó "las burlas" que recibió de Catalunya tras decir que podían ganar la Liga al Barcelona pese a irse al parón por el coronavirus.

"Volver del confinamiento tras dos meses parados y ganar diez partidos seguidos es para ganar la Liga. Aguanté burlas de Catalunya por decir que podíamos ganar todos los partidos pero confío en mi equipo claramente y la hemos ganado", dijo el belga.

